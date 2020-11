Vitrine Digital da Expo Usipa reúne mais de 130 empresas

A Vitrine Digital, ferramenta desenvolvida pela Expo Usipa para promover negócios e reforçar a marca das empresas, celebra a conquista de mais de 130 clientes em menos de três meses de lançamento. Neste breve período, as empresas que aderiram à ferramenta geraram mais de sete mil visualizações à ferramenta.

A Vitrine Digital foi lançada no dia 24 de agosto como uma forma de potencializar o networking e a promoção de negócios entre as indústrias. Por meio dela, o produto ou o serviço do cliente é facilmente encontrado por compradores e demandantes de todo o país com apenas alguns cliques.

“Com a pandemia, e as medidas de segurança necessárias para preservar a vida de todos, adiamos a 32ª edição da Expo Usipa. Mas não deixamos de inovar. A Vitrine Digital é uma solução que acompanha as tendências de mercado, a movimentação da Indústria 4.0 e digitalização na forma de fazer negócios”, resume a gerente de Vendas da Expo Usipa, Luiza Elizabete Andrade.

A Mecânica do Brasil, indústria produtora e distribuidora de contatos elétricos especiais em cobre eletrolítico, bronze, latão, tungstênio, ligas especiais, cordoalhas, terminais, isoladores e chaves, está situada em São Paulo (SP) e faz parte da Vitrine Digital.

Para o gerente da Mecânica do Brasil, Fernando Suto Ferreira da Costa, é primordial ter a Expo Usipa como parceria. “Em meio a um ano de pandemia, a equipe da Expo Usipa não mediu esforços para criar uma ferramenta que colocasse seus expositores em evidência para os Demandantes e empresas que necessitam dos nossos produtos e serviços”, afirma.

Serviço:

A Vitrine Digital já está disponível no site da Expo Usipa.

Basta acessar www.expousipa.com e seguir as orientações sobre como utilizá-la.

Interessados em participar da Vitrine Digital devem entrar em contato pelo telefone (31) 3801-4351.