Paraíso mantém comércio aberto mesmo na onda vermelha

A Prefeitura de Santana do Paraíso informa que, embora, a macrorregião do Vale do Aço tenha sido enquadrada na onda vermelha pelo Comitê Extraordinário Covid-19 do Estado de Minas Gerais na quarta-feira (9), o comércio local permanecerá aberto.

A Administração ressalta ainda, que em relação ao Minas Consciente, embora, a macrorregião tenha regredido para a onda vermelha, a microrregião de Ipatinga (da qual Santana do Paraíso faz parte) encontra-se com orientação do programa Minas Consciente, na onda vermelha, porém, o momento é de cautela e atenção para que os números negativos não avancem mais.

Por outro lado, a Prefeitura de Santana do Paraíso reforça o compromisso com a saúde pública e informa que não irá diminuir a sua atuação no combate à Covid-19, que tem sido intensa desde o início da pandemia.

A prefeitura irá intensificar ainda mais suas ações, com medidas adicionais, objetivando frear o aumento dos casos no âmbito municipal. Ademais, continuará atuando de forma incansável no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde para atender as demandas que estão postas e as futuras que, eventualmente, surgirão. O governo reforça a importância de todos se conscientizarem e que o momento é delicado e todos precisam unir para combater a Covid-19, adotando todos os protocolos sanitários de saúde, como utilização de máscara facial (inclusive nos espaços públicos), higienização das mãos, evitar aglomerações, dentre outros e, quem puder, fique em casa.