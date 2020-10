Aperam: Dia das Crianças é comemorado com atração online

O Coral Infantojuvenil da Aperam se prepara para mais uma apresentação online. Um vídeo alusivo Dia das Crianças, que será comemora na próxima segunda-feira (12), estará disponível nas redes sociais da Aperam No Brasil. “O Coral apresentará a música “Toda Criança Quer” do grupo Palavra Cantada. Um arranjo lindo e super descontraído, foi composto pelo pianista Marcony Carvalho, especialmente para o Coral Infantojuvenil Aperam”, conta a maestrina Josiane Drumond.

Em sua quarta apresentação online, o coral traz novidades que prometem emocionar. “Percebo uma melhora gradativa na afinação, no ritmo e percepção corporal das crianças. Houve também uma maior participação e envolvimento na gravação desse vídeo, além de cantarem mais soltas e desinibidas. Isso me deixa muito feliz! Haverá também uma tradução simultânea da música em libras, executada pela coralista Rebeca Benevenuto, com o objetivo de valorizar a inclusão social. ”, pontua Josiane.

Aluna do coral há aproximadamente três anos, Rebeca Benevenuto, 12 anos, se interessou pelas libras aos cinco anos de idade, quando sua mãe, que é professora, ingressou em um curso da linguagem dos sinais. “A Rebeca me acompanhou em alguns encontros e acabou se apaixonando pela língua dos sinais” conta a mãe de Rebeca, Fabíola Benevenuto de Oliveira Gomes.

De acordo com a coralista, a linguagem de libras durante a apresentação é uma forma de alcançar um público maior e promover a inclusão de pessoas que apresentam limitações auditivas. “A linguagem de sinais é um meio do surdo compreender a música. Eu me sinto lisonjeada e muito grata em saber que podemos por meio da nossa apresentação chegar até essas pessoas”, destaca Rebeca.

Mesmo com o distanciamento social, a Fundação Aperam Acesita tem desenvolvido ações culturais como forma de fomentar a cultura local. Sempre aos fins de semana, nas redes sociais da Aperam são ofertados espetáculos culturais para todos os públicos. “A ideia foi continuar movimentando a cena cultural e produções artísticas criando um ambiente, mesmo que online, rico em arte. O nosso intuito por meio dessas ações é abrir espaço e incentivar a valorizar a cultura regional”, relata a coordenadora de projetos da Fundação Aperam Acesita, Kelly Soares.

Serviço:

Acompanhe a programação cultural da Fundação Aperam Acesita nas redes sociais da Aperam No Brasil.