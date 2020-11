Aperam divulga resultado do Edital de Projetos 2020

Ciente do seu papel de promotor de desenvolvimento nas comunidades onde atua, a Aperam, por meio da Fundação Aperam Acesita, divulgou na última quarta-feira (11) o resultado do seu Edital de Projetos 2020.

Ao todo, foram aprovados 16 projetos, do total de 40 inscritos. A comissão recebeu propostas das regiões onde a Aperam está presente – Vale do Aço e Vale do Jequitinhonha.

O edital vem reafirmar seu objetivo de promover o fortalecimento das organizações sociais, por meio do apoio a iniciativas que visem aprimorar o trabalho que realizam, segundo eixos de apoio do edital, como educação; meio ambiente; geração de trabalho e renda; cidadania e direitos humanos.

Por meio dos projetos aprovados, ações serão desenvolvidas diretamente nas comunidades localizadas nas áreas de influência e abrangência/atuação da Aperam e da Aperam BioEnergia, consolidando assim, uma contribuição para a melhoria das condições de vida das pessoas que vivem nessas comunidades.

Para aprovação dos projetos, o Edital contou com uma comissão de avaliadores, composta por especialistas com conhecimento e experiência profissional nas respectivas áreas que constituem as linhas de atuação deste Edital. Essa comissão analisou os projetos que foram aprovados pós análise documental, de acordo com os critérios que comprovaram a viabilidade técnica de cada proposta. Após essa avaliação, os projetos avaliados foram indicados para aprovação final, decisão esta feita através de análise do conselho diretor da Fundação.

Desde a sua criação, em 2012, o Edital de Projetos já beneficiou mais de 10.000 pessoas, com mais de 90 projetos selecionados. Iniciativas foram apoiadas nas regiões do Vale do Aço e Vale do Jequitinhonha, com projetos voltados para a melhoria da qualidade da educação e do atendimento prestado pelas organizações, fomento à cultura, qualificação profissional e geração de renda.

Confira a lista dos projetos aprovados no site da Aperam http://brasil.aperam.com.