Aperam realiza encontro virtual com entidades para assinatura de convênios

Na tarde da última terça-feira (22), a Fundação Aperam Acesita e a Aperam BioEnergia realizaram virtualmente um encontro com os representantes das entidades que tiveram seus projetos aprovados no edital 2020. A iniciativa, que era realizada presencialmente para a assinatura dos convênios, foi adaptada para o meio virtual devido à pandemia do novo coronavírus e integra o calendário de ações do edital que teve 16 projetos aprovados nas áreas de atuação da Aperam: Vale do Aço e Vale do Jequitinhonha.

“Mesmo com o distanciamento social, nos propusemos a manter as atividades que estão no calendário do edital, sempre procurando dar suporte às entidades que tiveram seus projetos aprovados”, destaca ainda o Presidente da Fundação Aperam Acesita, Venilson Vitorino.

“Para nós, esse contato é muito importante, pois é a partir dessas iniciativas que fortalecemos nossa atuação, fomentando as ações de educação, meio ambiente, geração de trabalho e renda, cidadania e direitos humanos nas comunidades onde a Aperam atua”, conclui Venilson.

No Vale do Jequitinhonha, a cidade de Capelinha conta com projetos que tiveram a colaboração e assessoria técnica de técnicos da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater–MG). As propostas apresentam incentivo à produção e geração de trabalho e renda, boas práticas ambientais e a promoção social das comunidades rurais e urbanas. “Para nós, a Aperam se traduz como engrenagem motriz, viabilizando por meio de seus editais a realização de sonhos comunais, estimulando nas pessoas a capacidade de gerir recursos, enfrentar desafios, articular parcerias e buscar soluções”, pontua Ednardo Fernandes, da Emater de Capelinha.

Em Timóteo, um dos projetos aprovados foi o Batucando. A iniciativa consiste em realizar oficinas de percussão, disseminando ritos como o samba reggae, axé, entre outros ritmos afro. “A Aperam sempre colaborou para o desenvolvimento local e cultural do nosso município. Estou muito feliz por ter aprovado um projeto via edital para o nosso grupo”, relata Mestre Luis Fabiano Santos, presidente da Associação Cultural Irmandade Reino do Rosário/Guarda de Moçambique de Timóteo.

Desde a sua criação, em 2012, o Edital de Projetos já beneficiou mais de 10 mil pessoas, com mais de 90 projetos selecionados.