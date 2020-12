Cenibra inaugura Complexo Cultural do Parque Multifuncional

Foram inauguradas, na última quinta-feira (10), as obras do Complexo Cultural do Parque Multifuncional da Cenibra. Três novos ambientes estão à disposição de Belo Oriente e região, com um espaço inteiramente dedicado à cultura do público: anfiteatro, galeria de artes e biblioteca. Um investimento financeiro de mais de R$ 2 milhões.

Localizado no distrito de Perpétuo Socorro (Cachoeira Escura), o Parque Multifuncional é um ambiente dedicado à promoção da cidadania e oferece à comunidade espaços de lazer, recreação, cultura, meio ambiente e esportes. O empreendimento é uma parceria do Instituto Cenibra, da Prefeitura Municipal e do Ministério do Turismo.

Com o Complexo Cultural, o Parque Multifuncional ampliará as possibilidades de realização de atividades culturais e educacionais, como apresentações teatrais em arena, exposição de artes de grupos regionais, incentivo ao estudo de obras literárias e oficinas recreativas com escolas locais.

Na inauguração, o presidente da Cenibra, Kazuhiko Kamada, destacou os investimentos sociais feitos pela Empresa em Belo Oriente. “Esta é mais uma parceria de sucesso da Cenibra, por meio do Instituto Cenibra, com o município de Belo Oriente. E neste município já realizamos vários projetos e ações que consolidam a identidade regional a partir da geração de trabalho e renda, educação, formação de consciência crítica, inclusão social e valorização cultural”, ressaltou.

Para Kazuhiko Kamada, a iniciativa privada, o poder público e a sociedade civil devem manter um diálogo transparente e o compromisso de sempre buscar o melhor para todos, com o objetivo de promover a cidadania. “Ser cidadão é participar, interagir, contribuir para o desenvolvimento e harmonia entre os povos. Acredito que a cidadania é a consequência natural das ações conscientes dos valores fundamentais à vida”, afirmou.

Representando o município de Belo Oriente, o vice-prefeito Geci Gomes Ribeiro agradeceu o apoio do Instituto Cenibra às demandas sociais do município. “Quero agradecer ao Instituto Cenibra por ter feito essa obra maravilhosa que vai atender à comunidade do nosso distrito. É uma honra muito grande estar aqui recebendo mais um benefício, um parque que é o sonho da nossa comunidade. Nós não tínhamos uma área de lazer. Hoje, o Instituto está trazendo essa área para as nossas crianças”, disse.

PANDEMIA

Devido às incertezas trazidas pela pandemia e seguindo as recomendações das autoridades públicas, a Cenibra aguardará o momento mais adequado para liberar a utilização do Parque Multifuncional pela comunidade.

A inauguração foi realizada de acordo com as medidas de segurança observadas na Empresa: uso de máscara, disponibilização de álcool em gel, distanciamento mínimo e sem aglomerações.