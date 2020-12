Circuito Comunidade leva Concerto de Natal para bairros de Ipatinga

Para celebrar o mês do Natal, o Circuito Comunidade levará um concerto itinerante pelas ruas de alguns bairros de Ipatinga, com a Orquestra de Câmara Vale do Aço. A primeira apresentação será no próximo domingo (06/12), das 9h às 11h, pelos bairros Nova Esperança e Vila Formosa.

O Circuito Comunidade – Concerto de Natal será apresentado por dois músicos integrantes da Orquestra de Câmara Vale do Aço, a cada domingo, com músicas instrumentais típicas do período. O público já contemplou shows de música instrumental da Orquestra no Circuito Comunidade realizado em homenagem ao Mês das Mães, em maio deste ano, quando o Instituto Usiminas lançou a iniciativa.

A cada mês, o Instituto Usiminas propôs uma atração diferente, sempre alusiva às datas comemorativas. Em junho, foram as contações de histórias relacionadas ao Dia Mundial do Meio Ambiente, em junho; e o sertanejo raiz pelo Arraial Julino. No mês dos pais, as atrações foram de rock instrumental e chorinho. Os domingos de setembro foram encantados por performances sobre a primavera e outubro foi em homenagem aos 58 anos da Usiminas. Em novembro, a programação foi dedicada ao mês da Consciência Negra, com o show de canções de artistas e compositores negros.

Desde maio circulando por Ipatinga, o Circuito Comunidade já chegou a quase 30 mil moradores, de 40 bairros da cidade. A iniciativa integra o programa Em Casa com o Instituto Usiminas, que é patrocinado pela Usiminas por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

NATAL NO EM CASA

O clima de Natal também está presente nas atrações do Em Casa com o Instituto Usiminas. Ao longo do mês, serão disponibilizadas oficinas que ensinam a fazer adornos para decoração de natal. Na quarta-feira (2), a professora de arte japonesa Yoshiko Honda mostrou como fazer uma árvore de natal na oficina de Origami e Kirigami Natalino. O vídeo está disponível no IGTV do Instagram e no Facebook do Instituto Usiminas.

Outra sugestão para decorar a casa será apresentada, nesta sexta-feira (4), na oficina de Velas Decorativas para o Natal, com o cenógrafo Joab Sangi. A oficina irá abordar todos os processos de criação de uma vela, desde os materiais até a composição no ambiente a ser decorado. Com proposta de reaproveitamento, a oficina pretende utilizar materiais que temos em casa, como vidros, copos e embalagens.

A programação virtual será disponibilizada pelas redes sociais do Instituto Usiminas, pelo Facebook (https://www.facebook.com/institutousiminas) e Instagram (@institutousiminas).