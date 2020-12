Contém Cultura mantém mostra de filmes online

O Contém Cultura mantém em cartaz uma série de filmes brasileiros no seu canal do Youtube. As obras são de cineastas como Sávio Tarso e de outros realizadores que já estiveram no Vale do Aço apresentando seu trabalho em sessões comentadas durante a mostra de cinema de Ipatinga, a Cinedocumenta, e em projeções nas salas multiculturais do Contém.

A programação do projeto, adaptada para o tempo de pandemia, traz ainda o Empréstimo Social, que consiste na cessão de obras do acervo do Contém Cultura para moradores de Pingo D´Água a fim de que possam assistir aos filmes programados pelo projeto em casa.

Lives com cineastas renomados e que também se tornaram conhecidos do público por meio de eventos cinematográficos promovidos no Vale do Aço completam a programação do Contém realizada remotamente.

A proponente do projeto, Luciana Profiro, sublinha que o novo formato do projeto, adaptado às regras de distanciamento social, vai durar até que passe a pandemia. “Aguardamos ansiosos pela vacina contra a Covid-19 para a retomada das atividades presenciais. Nesse sentido, vamos nos orientar pelos órgãos de saúde e comunidade científica que vão sinalizar quando nossos encontros poderão voltar a ser realizados nas salas e com segurança”.

O Contém Cultura é patrocinado pela Cenibra, via Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Serviço:

Link de acesso à Mostra do Contém Cultura: https://www.youtube.com/channel/UCUoxmP0zOTqmzBHRKfdeeCw

Quanto ao empréstimo social, é realizado por meio da agente cultural do Contém, Vitória Carolina. O contato pode ser feito pelas redes sociais do projeto: https://www.facebook.com/ProjetoContemCultura e https://www.instagram.com/contemcultur