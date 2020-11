Curso com Stela Barbieri encerra formações de 2020 do Instituto Usiminas

O Instituto Usiminas promove o último curso de 2020 do Programa de Formação de Professores e Arte-educadores, na próxima quinta-feira (26), às 19h. Em novo formato em razão necessidade de distanciamento social, o curso de formação será inteiramente online, com a temática “A natureza fantástica: movimentos de transformação entre arte e ciência”, ministrado pela autora Stela Barbieri, diretamente de São Paulo. A atividade encerra o cronograma do ano dos cursos do programa de formação e integra a programação da Ação Educativa do Instituto Usiminas, que tem o patrocínio da Usiminas por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

No curso, Stela Barbieri vai convidar os professores a refletirem sobre a potencialidade dos questionamentos acerca das ciências. O que está se transformando agora? Como olhar para a entranha do vivo? Os fenômenos que acontecem no mundo convocam perguntas e geram problemas. E ainda, a compreender como aprendemos pela maneira como as crianças se impactam pelas transformações da natureza, que as investigações podem transitar entre as várias áreas do conhecimento.

Stela Barbieri é artista, contadora de histórias, autora e educadora. Foi diretora da ação educativa do Instituto Tomie Ohtake em São Paulo, e curadora educacional da Fundação Bienal de São Paulo. Publicou materiais educativos para instituições culturais, livros para professores, além de outros 25 livros para o público infanto-juvenil. As inscrições para o curso são gratuitas e podem ser feitas pelo e-mail: acaoeducativa@usiminas.com.

EM CASA COM O INSTITUTO USIMINAS

A programação virtual da semana também traz atrações que podem ser acessadas pelas redes sociais do Instituto Usiminas, Facebook e Instagram (@institutousiminas). Amanhã (25), será a vez da oficina de Marcenaria e Arte “Cabideiro de Madeira”, com Bernardo Gardingo de Carvalho (MG). O público vai aprender a construir e instalar um cabideiro de madeira utilizando ferramentas, instrumentos e insumos de fácil acesso.

Na sexta-feira (27), o Em Casa com o Instituto Usiminas recebe o Arte para Bebês – Histórias Para Saborear, com DaMa Espaço Cultural (MG). Os personagens desta edição do “Arte para bebês” são as frutinhas, os legumes, os vegetais. Além das músicas e histórias, conduzidas por Daniela Alves e Cláudio Oliver, pais, mães e outros cuidadores poderão aprender técnicas para que as refeições dos pequenos sejam momentos de ainda mais afeto, aprendizado e ludicidade.

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS AO VIVO

A tarde de sábado (28), será encantada pela contação de histórias ao vivo “Origem do Mundo”, com a contadora de histórias e atriz indígena macapaense Lúcia Morais (RJ)

De maneira poética e lúdica, Lúcia conduz as contações de histórias que falam do surgimento do mundo pela concepção indígena, em que Tupã criou tudo sobre a face da Terra, oceanos, matas, animais, estrelas no céu, a criação da humanidade e todos os elementos da natureza, a lenda da criação Tupi Guarani. O Em Casa com o Instituto Usiminas e a Contação de histórias têm o patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.