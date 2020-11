Exposição marca reabertura da Galeria do Centro Cultural Usiminas

A exposição “Olha Pra Mim”, do fotógrafo pernambucano Thiago Santos, marca a volta das exposições na Galeria Hideo Kobayashi, do Centro Cultural Usiminas. Inaugurada nesta terça-feira (10), a mostra traz fotos em preto e branco de olhares de pessoas de Ipatinga e de várias partes do mundo expostas em lambe-lambes em grandes escalas, infláveis iluminados, com slogans reflexivos e displays. A exposição é realizada pelo Instituto Usiminas e patrocinada pela Usiminas por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Ipatinga é a primeira cidade do interior e a quarta do país a receber a exposição “Olha Pra Mim”, projeto realizado desde 2014 e que teve sua primeira mostra em São Paulo. Além da Galeria do Centro Cultural Usiminas, a mostra também vai ocupar outros pontos da cidade, como a área da entrada do Teatro Zélia Olguin.

Nesta mostra, Thiago Santos reúne mais de 300 olhares captados tanto em Ipatinga, quanto imagens do seu acervo. Somente em Ipatinga, o artista fotografou 80 pessoas, com a proposta de evidenciar a diversidade local, incentivando a sensação de identidade, propondo ao espectador perceber a sua importância e a do outro.

O psicólogo e morador de Ipatinga Tiago Barros Haussmann teve seu olhar fotografado para a exposição Olha para Mim. Para ele, o ato de se permitir ser fotografado proporciona uma nova forma de encarar a relação com a autoimagem. “A maioria das pessoas se sentem incomodadas de tirar uma foto naturalmente. E justamente pelo fato de incomodar, que temos nos permitir isso. Essa, de fato, é uma exposição que vai nos trazer inúmeras reflexões”, conta Tiago, que é deficiente visual.

Para a diretora do Instituto Usiminas, Penélope Portugal, o fato de valorizar a diversidade é o que torna a exposição ainda mais especial. “Estamos no mês da consciência negra, tema fundamental quando falamos de diversidade e inclusão. A temática tem sido trabalhada em toda nossa programação do mês de novembro e, sobretudo, engrandece a reabertura da Galeria do Centro Cultural Usiminas com esta exposição com uma proposta de humanização social indiscutível”, declara Penélope.

VISITA

A exposição pode ser visitada de terça à sexta, das 10h às 19h, e aos sábados, de 13h às 19h. Para visita aos espaços do Instituto Usiminas, seguindo recomendações do Programa Minas Consciente, os visitantes devem usar máscaras, além de manter o distanciamento de dois metros e sempre higienizar as mãos. Todas as pessoas que entrarem no Instituto Usiminas deverão passar pela aferição de temperatura, além de cumprir as normas de segurança preconizadas pela Organização Mundial de Saúde.

REENCONTRO IU

O Instituto Usiminas reabriu o Centro Cultural Usiminas em outubro, com a retomada de parte das atividades presenciais. A Biblioteca Central de Ideias foi o primeiro espaço a ser reaberto. Ao mesmo tempo, os cursos permanentes de Yoga e Dança de Salão também voltaram a ser realizados presencialmente no Centro Cultural Usiminas. Mais informações, acesse www.institutousiminas.com.

Os teatros do Centro Cultural Usiminas e Zélia Olguin permanecem fechados para espetáculos com a presença de público. Ipatinga continua na chamada “onda amarela” do plano Minas Consciente. Seguindo as determinações do plano, as atrações do Instituto Usiminas serão retomadas de forma gradativa, cumprindo os protocolos de segurança e prevenção à Covid-19, incluindo a limitação de pessoas nos espaços.

Serviço:

Exposição Olha pra mim – Thiago Santos (PE)

Galeria Hideo Kobayashi, Centro Cultural Usiminas, Ipatinga (MG)

10 de novembro 2020 a 31 de janeiro de 2021

Visitação: terça a sexta, das 10h às 19h, e aos sábados, das 13h às 19h

Entrada gratuita

Informações e agendamentos: 31.3824.3731