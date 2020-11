Exposição “Olha pra mim” em cartaz no Centro Cultural Usiminas

Reaberta na última terça-feira (10), a Galeria Hideo Kobayashi do Centro Cultural Usiminas apresenta a exposição “Olha Pra Mim”, do fotógrafo pernambucano Thiago Santos. A mostra traz cerca de 300 fotos em preto e branco de olhares de pessoas de Ipatinga e de várias partes do mundo expostas em lambe-lambes em grandes escalas, infláveis iluminados, com slogans reflexivos e displays. A exposição é realizada pelo Instituto Usiminas e patrocinada pela Usiminas por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Ipatinga é a primeira cidade do interior do país a receber a exposição “Olha Pra Mim”, projeto realizado desde 2014 e que teve sua primeira montagem em São Paulo. Além da Galeria do Centro Cultural Usiminas, a mostra também ocupa outros pontos da cidade, como o Parque Ipanema e a entrada do Teatro Zélia Olguin.

Nesta mostra, Thiago Santos retrata “O Olhar de Ipatinga” e reúne, entre tantos outros, olhares de 80 pessoas da cidade captados durante visita ao município, trazendo um conteúdo inédito para o trabalho. Com a proposta de evidenciar a diversidade local, o artista incentiva a sensação de identidade, propondo ao espectador local perceber a sua importância e a do outro por meio do olhar.

A exposição pode ser visitada de terça à sexta, das 10h às 19h, e aos sábados, das 13h às 19h. Para acesso aos espaços do Instituto Usiminas, seguindo recomendações do Programa Minas Consciente, os visitantes devem usar máscaras, além de manter o distanciamento de dois metros e sempre higienizar as mãos. Todas as pessoas que entrarem nos espaços do Instituto Usiminas deverão passar pela aferição de temperatura, além de cumprir as normas de segurança preconizadas pela Organização Mundial de Saúde.

Serviço:

Exposição Olha pra mim – Thiago Santos (PE)

Galeria Hideo Kobayashi – Centro Cultural Usiminas, Ipatinga (MG)

10 de novembro 2020 a 31 de janeiro de 2021

Visitação: terça a sexta, das 10h às 19h, e aos sábados, de 13h às 19h

Entrada gratuita

Informações: 3824.3731