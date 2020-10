Flausino e Sideral cantam Cazuza em evento online do Instituto Usiminas

O palco virtual do Instituto Usiminas vai receber os irmãos mineiros Rogério Flausino e Wilson Sideral em uma live especial da Série Espetáculo de Música, na próxima sexta-feira (23), às 20h, com transmissão ao vivo direto de Belo Horizonte. Com acesso gratuito pelos canais do YouTube da Usiminas (youtube.com/usiminasoficial) e Facebook do Instituto Usiminas (facebook.com/institutousiminas), o show tem o patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Celebrando os seus 35 anos de amor à música, Rogério Flausino, vocalista da banda Jota Quest, e Wilson Sideral, cantor, compositor, guitarrista e produtor musical, vão reverenciar a vida e a obra do cantor e poeta Cazuza neste show. “Este nosso feliz reencontro tem como propósito propagar ainda mais a música e a poesia de Cazuza, fundamentais na formação de toda uma geração”, explica Flausino. “É coisa de fã, de irmão, de amor mesmo! Nossos destinos foram traçados na maternidade”, acrescenta Sideral.

O setlist do show de Flausino e Sideral abarca as canções mais marcantes da carreira de Cazuza, como “Beth Balanço”, “Porque Que a Gente é Assim”, “O Tempo Não Pára”, “Pro Dia Nascer Feliz”, “Codinome Beija-Flor”; “Solidão, Que Nada” e “O Blues da Piedade”; “Exagerado”, “O Nosso Amor a Gente Inventa”, entre outros sucessos. A dupla também vai interpretar a canção inédita intitulada “Não Reclamo (Essas Canções de Amor)”, poema de Cazuza transformado em música por Sideral, especialmente para o projeto. O show “Flausino e Sideral cantam Cazuza” foi lançado em 2016 e já passou por diversas capitais brasileiras.

PROGRAMAÇÃO

Nesta terça-feira (20), será a vez da realizadora do projeto “Centro de Referência em Dança do Vale do Aço”, Salette Olguin, participar do bate-papo ao vivo no Conversa Conectada do Instituto Usiminas. A filha da bailarina Zélia Olguin vai falar sobre a iniciativa que, há décadas, leva o balé de forma gratuita para crianças da rede pública de ensino.

As histórias dos irmãos Carmelinda e Zé Antônio estão de volta em “Histórias e Modas de Viola”, na próxima quarta-feira (21), no Instagram e Facebook do Instituto Usiminas. Apresentado pelo Dama Espaço Cultural, a atração é parte do Em Casa Com o Instituto Usiminas – Arte para Terceira Idade e traz histórias inspiradas na obra de Adélia Prado, embaladas por canções sertanejas de raiz.

