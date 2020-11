Galeria do Centro Cultural Usiminas reabre com exposição “Olha Pra Mim”

O Instituto Usiminas está em contagem regressiva para a reabertura de mais um dos seus espaços: a Galeria Hideo Kobayashi, que fica no Centro Cultural Usiminas. O local será reaberto na próxima terça-feira (10) com a exposição “Olha Pra Mim”, do fotógrafo pernambucano Thiago Santos. A mostra traz fotos em preto e branco de olhares de pessoas de Ipatinga e várias outras partes do Brasil e do mundo. As imagens são expostas em grandes escalas, em lambe-lambes, infláveis iluminados e displays. A exposição é realizada pelo Instituto Usiminas e patrocinada pela Usiminas por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Ipatinga é a segunda cidade a receber a exposição “Olha Pra Mim”, projeto realizado desde 2014 e que teve sua primeira mostra em São Paulo. Além da Galeria do Centro Cultural Usiminas, a mostra também vai ocupar outros pontos da cidade, como a área da entrada do Teatro Zélia Olguin.

Nesta mostra, Thiago Santos retrata “O Olhar de Ipatinga” e, também, olhares captados em diversas cidades que compõem o seu acervo. Com a proposta de evidenciar a diversidade, o artista incentiva a sensação de maior identidade com as pessoas, propondo ao espectador perceber a sua importância do outro.

O fotógrafo percorreu diversos pontos de Ipatinga para captar alguns olhares que poderão ser reconhecidos na exposição. “Chegamos a lugares onde estão pessoas que precisam ser vistas. As fotos quadradas, em preto e branco, colocam todos os participantes no mesmo parâmetro de igualdade social e criam essa relação do olho no olho. Neste momento em que todo mundo precisa usar máscara, também potencializa a necessidade das pessoas se olharem. E será que estamos mesmo olhando nos olhos das pessoas que passam por nós?”, questiona o artista.

Segundo a diretora do Instituto Usiminas, Penélope Portugal, a exposição representa mais uma importante etapa do retorno gradativo das atividades do Instituto Usiminas. “Reabrir a Galeria do Centro Cultural Usiminas com uma exposição que valoriza a diversidade, destaca a nossa comunidade, promovendo empatia, com fotos tão expressivas e no momento em que estamos voltando aos poucos ao convívio social, torna a retomada das nossas atividades ainda mais significativa. Sem dúvidas, a obra do Thiago nos leva a refletir sobre o momento atual de forma humanizada e, ao mesmo tempo, contundente”, declara Penélope.

VISITA

A exposição poderá ser visitada de terça à sexta, das 10h às 19h, e aos sábados, das 13h às 19h. Para visita aos espaços do Instituto Usiminas, seguindo recomendações do Programa Minas Consciente, os visitantes devem usar máscaras, além de manterem o distanciamento de dois metros e sempre higienizar as mãos. Todas as pessoas que entrarem nos espaços deverão passar pela aferição de temperatura, além de cumprir as normas de segurança preconizadas pela Organização Mundial de Saúde.

REENCONTRO IU

O Instituto Usiminas reabriu o Centro Cultural Usiminas em outubro, com a retomada de parte das atividades presenciais. A Biblioteca Central de Ideias foi o primeiro espaço a ser reaberto. Ao mesmo tempo, os cursos permanentes de Yoga e Dança de Salão também voltaram a ser realizados presencialmente no Centro Cultural Usiminas. Mais informações, acesse www.institutousiminas.com.

Os teatros do Centro Cultural Usiminas e Zélia Olguin permanecem fechados para espetáculos com a presença de público. Ipatinga continua na chamada “onda amarela” do plano Minas Consciente. Seguindo as determinações do plano, as atrações do Instituto Usiminas serão retomadas de forma gradativa, conforme protocolos de segurança e prevenção à Covid-19, incluindo a limitação de pessoas nos espaços.

Serviço:

Exposição Olha pra mim – Thiago Santos (SP)

Galeria Hideo Kobayashi – Centro Cultural Usiminas, Ipatinga (MG)

10 de novembro 2020 a 31 de janeiro de 2021

Visitação: terça a sexta, das 10h às 19h, e aos sábados, das 13h às 19h

Entrada gratuita

Informações 31 38243731