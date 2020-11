Instituto Usiminas celebra Consciência Negra

O Instituto Usiminas celebra o mês da Consciência Negra com uma programação alusiva ao tema, valorizando a obra de artistas negros, bem como histórias que marcaram a luta contra a escravidão e o preconceito. Nesta semana, em especial na próxima sexta-feira (20), Dia Nacional da Consciência Negra, o Em Casa com o Instituto Usiminas apresenta a contação de histórias “Contar e cantar Zumbi e Dandara”, com a atriz e contadora de histórias Fabiana Brasil. No vídeo, a atriz aborda histórias sobre mitos africanos e literatura negra feminina.

Nesta terça-feira (17), às 19h, o Instituto Usiminas convida para o bate-papo ao vivo do Conversa Conectada o diretor, ator e realizador do projeto Oficinas Culturais – Trocas Coletivas, Claudinei de Souza. Há 20 anos, o projeto promove formação e atividades artísticas para a comunidade gratuitamente. Neste ano, o projeto foi adaptado para o formato virtual, mantendo a tradição de receber convidados de renome nacional e internacional.

O Circuito Comunidade do mês de novembro também celebra a Consciência Negra. A cada domingo, os músicos Douglas Netto e Geléia apresentam o show “Irmãos de fé” a bordo do minitrio. No próximo domingo (22), o Circuito Comunidade vai passar, das 9h às 11h, pelos bairros Tiradentes e Vila Celeste. No repertório de Irmãos de fé, a dupla apresenta Milton Nascimento, Maurício Tizumba, Djavan, Sérgio Pererê, Luiz Melodia, Vander Lee, Tim Maia, Caio Caboclo, algumas surpresas internacionais e canções autorais.

Toda programação virtual realizada pelo Instituto Usiminas tem o patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

SERENATA VIRTUAL

Para o mês de dezembro, o Instituto Usiminas já prepara diversas atrações, entre elas o projeto Carta de amor – Serenata Virtual, que será apresentado no Em Casa com o Instituto Usiminas. A proposta se assemelha aos antigos programas de rádio, quando fazíamos pedidos de músicas e dedicávamos para pessoas especiais.

Já para o vídeo Carta de Amor – Serenata Virtual, o Instituto Usiminas convida o público a enviar um e-mail, até o dia 18 de novembro, com o pedido de uma música e dedicando-a para alguém, de forma bem criativa. Os cinco pedidos mais emocionantes vão estar no programa Carta de Amor, que vai ao ar no dia 11 de dezembro, no Em Casa com o Instituto Usiminas. O email é cartadeamor00@gmail.com.