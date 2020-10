Instituto Usiminas celebra o Dia das Crianças com live de Bia Bedran

O Instituto Usiminas homenageia o público infantil com uma live de Contação de Histórias super especial em comemoração ao Dia das Crianças. Na próxima segunda-feira (12), às 16h, a cantora e arte-educadora Bia Bedran vai encantar as famílias com a contação da história “Era uma vez, era uma outra vez, era sempre uma vez”. Com transmissão ao vivo direto da casa da artista, no Rio de Janeiro, a apresentação poderá ser acompanhada pelo Instagram do Instituto Usiminas (@institutousiminas), com acesso gratuito. A contação de histórias tem o patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Com performances teatrais, bonecos e adereços, Bia Bedran vai narrar, cantar e interpretar histórias e canções autorais dos seus 35 anos dedicados ao público infantil. A artista foi reconhecida em trabalhos para a televisão, entre os quais os programas Canta-Conto, Baleia Verde e Lá vem História, na TV Cultura de São Paulo e na TV Educativa do Rio de Janeiro, hoje TV Brasil. É autora de 14 livros infantis e gravou e produziu 10 CDs e 2 DVDs, sempre mesclando o canto e a narrativa. Recebeu diversos prêmios ligados à música e ao teatro ao longo de toda sua vida.

Referência na arte-educação, Bia Bedran esteve no palco do Teatro do Centro Cultural Usiminas e do Teatro Zélia Olguin em 2018 e 2019, com programações voltadas para famílias e educadores. Neste ano, participou da programação virtual do Em Casa com o Instituto Usiminas cantando as músicas “Boi da Cara Preta” e o “Anel”, nos meses de agosto e setembro.

“Bia Bedran é sempre sucesso de público quando vem à Ipatinga. Ela é encantadora e marcou a infância de muitas gerações. Agora, o Instituto Usiminas tem a honra de trazê-la para o seu ‘palco virtual’ com uma live para comemorar o Dia das Crianças em grande estilo”, declara a diretora do Instituto Usiminas, Penélope Portugal.

CIRCUITO COMUNIDADE

No próximo domingo (11), o Circuito Comunidade dará início às comemorações dos 58 anos da Usiminas, passando pelos bairros Ferroviários e Ideal. A atriz Daniela Alves e o músico Vaninho Vieira vão dividir o palco itinerante para a intervenção artística “Um abraço na comunidade”, que conta a história da Usiminas e da Música Popular Brasileira. Assim como as canções, a transformação siderúrgica busca soluções inovadoras. A Bossa nova e a Usiminas surgiram numa mesma época. Época de avançar fronteiras e olhar para o novo.