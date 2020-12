Instituto Usiminas fecha espaços culturais novamente

Em função da reclassificação do município de Ipatinga para a onda vermelha pelo Programa Minas Consciente do Governo do Estado de Minas Gerais, o Instituto Usiminas volta a fechar temporariamente seus espaços culturais, como medida de prevenção à Covid-19.

A partir desta segunda-feira (14), o acesso presencial do público ao Centro Cultural Usiminas, Teatro Zélia Olguin e Estação Pedra Mole está suspenso.

O Instituto Usiminas se mantém atento às orientações necessárias dos órgãos públicos de prevenção à Covid-19 e ressalta que sua programação virtual permanece, nas redes sociais.