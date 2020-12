Instituto Usiminas lança campanha “Eu dou Valor 2021”

O Instituto Usiminas deu início nesta sexta-feira (4) a mais uma edição do Programa Eu dou Valor. A inciativa possibilita que a comunidade seja parceira da Instituição, direcionando parte do imposto devido para a continuidade das iniciativas em 2021.

O Programa Eu Dou Valor funciona da seguinte forma: quem declara Imposto de Renda no modelo completo pode direcionar até 6% desse valor para o projeto do Instituto Usiminas, aprovado na Lei Federal de Incentivo à Cultura. No site www.eudouvalor.com.br é possível fazer uma simulação e saber quanto você pode doar, depois é só preencher um formulário e aguardar as orientações. As doações podem ser feitas até o dia 23 deste mês.

Segundo a diretora do Instituto Usiminas, Penélope Portugal, a campanha é realizada pelo terceiro ano consecutivo e tem contribuído para as atividades do Instituto. “Com os recursos recebidos por meio do Eu dou Valor podemos continuar a fortalecer iniciativas que transformam as vidas das pessoas e estar cada vez mais conectados ao nosso público. Mesmo em um cenário de pandemia, em 2020, alcançamos o público com atrações virtuais e nas ruas, e obtivemos resultados surpreendentes com as nossas ações. Esperamos poder contar com mais pessoas para seguirmos trabalhando pelo desenvolvimento social em 2021”, declara Penélope.

BALANÇO

O ano de 2020 foi marcado pela inovação, reinvenção e mais conexão com as comunidades. O Instituto Usiminas se manteve próximo das pessoas levando arte e cultura por meio de conteúdos virtuais educativos, atrações culturais nas ruas, formação para professores e arte-educadores no formato digital, lives com grandes nomes do cenário nacional e talentos do Vale do Aço, entre outras ações.

Ao todo, 35 mil pessoas foram alcançadas pelas ruas de Ipatinga (MG), Itatiaiuçu (MG), Itaúna (MG) e Cubatão (SP), por meio do carro de som cultural. Os diversos conteúdos publicados nas redes sociais do Instituto chegaram para cerca de seis milhões de pessoas; duas mil mudas de árvores foram distribuídas para as comunidades e mais de uma tonelada de alimentos foram arrecadados e destinados pela instituição a entidades do Vale do Aço.

BENEFÍCIOS

A contribuição para o programa Eu dou Valor é revertida em vários benefícios para a comunidade, como apresentações de espetáculos gratuitos para famílias e escolas; cursos e oficinas para capacitação de professores e arte-educadores; profissionalização de grupos artísticos. Tudo isso ainda leva a uma movimentação da economia e geração de emprego e renda para artistas, profissionais liberais, comércio e serviços em geral; estímulo ao turismo cultural e de eventos e uma programação permanente e de qualidade para o Centro Cultural Usiminas e Teatro Zélia Olguin, em Ipatinga (MG).

Além de apoiar a cultura e a educação, quem adere ao programa Eu dou Valor, poderá contar com outros benefícios, como gratuidade e descontos para ingressos de espetáculos (consulte regras) no Centro Cultural Usiminas e Teatro Zélia Olguin, em Ipatinga; desconto nas mensalidades de cursos permanentes realizados pelo Instituto Usiminas; visita guiada exclusiva ao Centro Cultural Usiminas e acesso prioritário nos eventos realizados no Centro Cultural Usiminas e Teatro Zélia Olguin.