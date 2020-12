Mesmo com seus espaços culturais fechados temporariamente, em função da reclassificação de Ipatinga na onda vermelha do Programa Minas Consciente do Governo de Minas Gerais, o Instituto Usiminas mantém atividades à distância gratuitas. Além do conteúdo semanal disponibilizado pelas redes sociais, o serviço de entrega de livros em domicílio permanece ofertado pela Biblioteca Central de Ideias. O público também pode acessar conteúdos educativos na Plataforma Educativa (educativoinstituto.usiminas.com) e conferir a exposição “Olha Pra Mim”, em vários pontos da cidade de Ipatinga. Todas as atividades contam com patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Para empréstimo por meio do Delivery de Livros é necessário fazer a reserva antecipada dos títulos, pelo e-mail bibliotecacentraldeideias@usiminas.com ou pelos telefones (31) 3824-3849 e (31) 98437-3330. A entrega é feita toda terça-feira pelo motoboy literário do Instituto Usiminas, com devolução agendada para 15 dias após o empréstimo, quando os exemplares serão recolhidos pelo mesmo entregador. O acervo da Biblioteca Central de Ideias pode ser consultado no site www.institutousiminas.com/acervobiblioteca.

Já na Plataforma Educativa, o público pode conferir todos os programas da Ação Educativa do Instituto Usiminas. São conteúdos diversos, voltados para todas as idades, do bebê ao idoso, disponíveis em versão virtual. As oficinas e atividades do Arte em Família, Arte para bebês, Arte para a Terceira Idade, cursos do Programa de Formação para Educadores e Arte-educadores podem ser acessados gratuitamente e todos têm tradução em Libras.

OLHA PRA MIM

A exposição “Olha Pra Mim”, do fotógrafo pernambucano Thiago Santos, inaugurada em novembro, pode ser apreciada em outros pontos da cidade, além da Galeria do Centro Cultural Usiminas, fechada temporariamente. A mostra traz fotos em preto e branco de 300 olhares de pessoas de Ipatinga e de várias partes do mundo expostas em lambe-lambes em grandes escalas, infláveis iluminados, com slogans reflexivos e displays.

Ipatinga é a primeira cidade do interior do país a receber a exposição “Olha Pra Mim”, projeto realizado desde 2014 e que teve sua primeira mostra em São Paulo. A mostra ocupa diversos pontos da cidade, como o Parque Ipanema, pontos de ônibus e diversos espaços públicos.

Somente em Ipatinga, o artista fotografou 80 pessoas, com a proposta de evidenciar a diversidade local, incentivando a sensação de identidade, propondo ao espectador perceber a sua importância e a do outro.

FECHAMENTO TEMPORÁRIO

O Instituto Usiminas fechou temporariamente seus espaços culturais, como medida de prevenção à Covid-19. Portanto, desde o dia 14 de dezembro, o acesso presencial do público ao Centro Cultural Usiminas, Teatro Zélia Olguin e Estação Pedra Mole está suspenso. O Instituto Usiminas se mantém atento às orientações dos órgãos públicos voltadas à prevenção à Covid-19 e ressalta que sua programação virtual permanece, nas redes sociais.