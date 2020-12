Instituto Usiminas oferece palestra gratuita para educadores

O Instituto Usiminas irá promover durante esta semana, várias atrações gratuitas para diferentes públicos. Destaque para a palestra gratuita e online ministrada diretamente de Portugal, com a atriz e arte-educadora Kiara Terra. O evento será nesta quinta-feira (10), às 19h, com o tema “A importância das manifestações culturais, do patrimônio e da literatura na vida de crianças, adolescentes, adultos e idosos”. Toda a programação conta com realização do Instituto Usiminas e patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

No encontro virtual, a arte-educadora irá promover um debate sobre a capacidade narrativa como eixo central nos processos de aprendizagem, palavra, escuta e pertencimento. Kiara irá propor um trajeto que inicia na primeira infância até a vida adulta, passando pela complexa rede de pertencimentos que construímos ao longo da vida por meio de nossas habilidades autobiográficas. Interessados em participar da palestra podem se inscrever gratuitamente pelo e-mail: acaoeducativa@usiminas.com.

BATE-PAPO AO VIVO

No Conversa Conectada de dezembro, o Instituto Usiminas recebe o maestro Vinicius Saturnino da Orquestra de Câmara do Vale do Aço para um bate-papo ao vivo, que será nesta terça-feira (8), às 19h, pelo Instagram @institutousiminas. Durante a conversa, o maestro vai falar sobre o trabalho da orquestra, que tem o patrocínio da Usiminas por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. A Orquestra promove concertos gratuitos com reportório do erudito ao popular, formação de músicos em prol da democratização do acesso à música erudita. Durante o mês de dezembro, a Orquestra de Câmara do Vale do Aço é a atração do Circuito Comunidade – Especial de Natal.

NATAL E CARTAS DE AMOR

As decorações de Natal voltam a ser tema do Em Casa com o Instituto Usiminas desta quarta-feira (9). A artista plástica Rosane Dias apresenta formas sustentáveis de fazer decoração na oficina “Criação de enfeites de Natal com materiais recicláveis”. A proposta desta oficina é o conceito do enfeite de natal reciclado, elaborado a partir do reaproveitamento de embalagens que estão inutilizadas em casa.

Já na sexta-feira (11), o público vai poder embalar no projeto “Carta de amor – Serenata virtual”, com a musicista Laura de Castro. Quem acompanha o Instituto Usiminas nas redes sociais teve a oportunidade de mandar pedidos de música com dedicatórias para participar do projeto. Cinco pedidos foram selecionados e, nesse vídeo, Laura apresenta versões das músicas escolhidas, em clima intimista, levando o recado para quem está recebendo a música.

Toda programação virtual será disponibilizada pelas redes sociais do Instituto Usiminas, pelo Facebook (https://www.facebook.com/institutousiminas) e Instagram (@institutousiminas).