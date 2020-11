Instituto Usiminas promove contação de histórias neste sábado

O encontro e os aprendizados das vivências rurais e urbanas vão estar na contação de histórias “Sobre Viver na Cidade”, com Giuliano Tierno, neste sábado (14), às 16h, transmitida ao vivo pelo Instagram do Instituto Usiminas (@institutousiminas). Entremeadas de poemas, a sessão de contos trará histórias divertidas da tradição oral, como “João Oleiro” e “O Caso do Espelho”.

Giuliano já esteve na programação do Em Casa com o Instituto Usiminas com as contações de histórias “Sobre Viver Junto”, exibida no dia 3 de outubro, e “Histórias de viver em casa”, que foi ao ar no dia 12 de setembro. Os vídeos estão disponíveis no IGTV do Instituto Usiminas e podem assistidas novamente.

O contador de histórias é doutor em Artes pelo Programa de Pós-graduação do Instituto de Artes da Unesp. É organizador do livro “A Criança de 6 anos – Reflexões e Práticas” (2008 e 2012), co-autor do livro “Contos do Quintal” (2007) e autor de contos publicados nas revistas Crescer e Direcional Educador.

EM CASA

Nesta sexta-feira (13), o Grupo de Teatro Farroupilha traz para o Em Casa com o Instituto Usiminas uma adaptação em vídeo do musical “Bicho Gente”, projeto que registrou o espetáculo “Estórias de bichos” em áudio. Inspirada na fábula “A porquinha do rabinho esticadinho”, de Rubem Alves, o musical é uma criação artística que recebeu diversas camadas ao longo da trajetória do Grupo Farroupilha.

As atrações do programa Em Casa com o Instituto Usiminas e a Contação de Histórias têm o patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.