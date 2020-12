Instituto Usiminas promove live especial de fim ano

O Instituto Usiminas encerra a Série Espetáculo de Música deste ano com o Especial de Fim de Ano, apresentado pelo cantor e compositor mineiro Élcio Rodrigues. O espetáculo será na próxima sexta-feira (18), às 20h, apresentado diretamente do Teatro do Centro Cultural Usiminas, com transmissão ao vivo pelo Facebook (https://www.facebook.com/institutousiminas) e Instagram (@institutousiminas) do Instituto Usiminas. O público poderá acompanhar gratuitamente pelas redes sociais.

Acompanhado de Marcony Carvalho (nos teclados e piano) e Calebe Bicalho (no sax e na flauta), Élcio Rodrigues vai interpretar grandes sucessos da carreira do maior artista popular brasileiro: Roberto Carlos. Canções famosas de outros compositores românticos, como Vander Lee, também integram o repertório do show. A Série Espetáculo de Música tem patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

MÚSICA NO EM CASA

O Em Casa com o Instituto Usiminas também será embalado por uma mistura de músicas nacionais e internacionais na atração “Andressa Moreira Voz e Violão”, nesta quarta-feira (16). O repertório do show com Andressa Moreira (voz) e Fabiano Cruz (violão) traz música popular brasileira, samba de raiz, bossa nova e soft rock.

HISTÓRIAS INDÍGENAS

Atriz indígena Lucia Morais volta à programação do Instituto Usiminas neste sábado (19), às 16h, para a contação “Lendas Indígenas: sementes”, com transmissão ao vivo pelo Instagram do Instituto Usiminas (@institutousiminas). Diretamente da sua casa, no Rio de Janeiro, Lucia vai abordar de maneira bem lúdica a “A lenda do açaí”, sobre a crise de alimentos que assolava uma tribo indígena, e “A lenda da carambola”, uma fruta amarela na floresta, a qual os bichos desconhecem o nome e para comer dessa fruta precisa saber o nome dela.

Esta será a terceira contação de histórias apresentada pela artista indígena na programação do Instituto Usiminas. Em novembro e na última semana, a atriz indígena se apresentou outras histórias sobre lendas indígenas.

CIRCUITO COMUNIDADE

A Orquestra de Câmara Vale do Aço encerra a programação do Circuito Comunidade deste ano com o Concerto de Natal. A última apresentação a bordo do minitrio será no Centro de Ipatinga, neste domingo (20), das 9h às 11h. Todas as atrações virtuais do Instituto Usiminas e o Circuito Comunidade tem patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.