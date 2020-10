Instituto Usiminas realiza curso online para educadores com Kiara Terra

O uso de metodologias de contação de histórias para incentivar uma maior participação dos alunos será o tema do curso online “A palavra na sala de aula: narrativa e escuta em processos pedagógicos”, ministrado pela educadora e atriz Kiara Terra, na próxima quinta-feira (29), às 19h. O curso gratuito integra o Programa de Formação de Professores e Arte-Educadores do Instituto Usiminas e conta com o patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Diretamente de Portugal e por meio de plataforma online, Kiara Terra vai apresentar estratégias e conceitos que fundamentam o método “A História Aberta”, desenvolvido como proposta de metodologia de contação de histórias em processos colaborativos com crianças, jovens e adultos. O curso é voltado para professores de Ensinos Fundamental I e II que se dedicam ao ensino de conteúdos da literatura, história, geografia, filosofia, artes e educação ambiental. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo e-mail: acaoeducativa@usiminas.com.

Em 2020, o Programa de Formação de Educadores e Arte-educadores do Instituto Usiminas foi adaptado para o formato virtual, em atendimento às determinações de isolamento social. Desde o último mês de agosto, têm sido realizados encontros mensais com os participantes. A pesquisadora, educadora e curadora Valquíria Prates abriu a temporada de cursos virtuais. Em seguida, a contadora de histórias Raquel Vieira explorou a metodologia de contação de histórias, somando uma carga horária total de 15 horas.

EM CASA COM O INSTITUTO USIMINAS

Nesta terça-feira (27), a Visita Teatralizada Virtual volta à programação dentro do Em Casa com o Instituto Usiminas. Atração de sucesso da Ação Educativa do Instituto Usiminas, a Visita Teatralizada apresenta o Centro Cultural Usiminas com uma narrativa com dois atores em cena, conduzindo o espectador por um passeio divertido pelos bastidores do teatro.

Mais uma atração virtual do Em Casa com o Instituto Usiminas é a Oficina de Maquiagem com Papel, Gabriela Dominguez, que será exibida nesta quarta-feira (28). No vídeo, Gabriela ensina a fazer divertidas maquiagens e pequenos mascaramentos de papel: cílios, sobrancelhas, unhas, bigodes, que podem dar vida a personagens muito criativos.

A Visita Teatralizada Virtual e a oficina Maquiagem de Papel integram o programa Em Casa com o Instituto Usiminas, que tem o patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. As atividades serão transmitidas pelas redes sociais do Instituto Usiminas Facebook (facebook/institutousiminas) e Instragram e (@institutousiminas).