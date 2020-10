Instituto Usiminas traz atividades para Semana da Criança

O Instituto Usiminas segue com as comemorações da Semana da Criança com atrações virtuais para toda a família e que podem ser feitas em casa, ao longo desta semana. Disponibilizadas ao público pelas redes sociais Instagram e Facebook do Instituto Usiminas (@institutousiminas), as atividades do Em Casa com o Instituto Usiminas são realizadas com o patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

A criançada, com a ajuda da família, vai dar asas à imaginação durante a oficina “Artesanatos Descolados”, da Associação Zabelê, de Cubatão, nesta quarta-feira (14). No vídeo, o instrutor Marco Tuim ensina a fazer uma luminária captadora de luz e um alto-falante para celular, acoplado a um descolado tocador de disco, tudo com materiais recicláveis e fáceis de manusear.

Na sexta-feira (16), a brincadeira continua com a oficina “Rapete! Brincar é sempre possível!”, com o coletivo paulista ‘Aqui que gente brinca!’. Neste vídeo, o público vai aprender a fazer a Rapete, nome popular do divertido brinquedo feito de garrafa plástica, que é usado para arremessar e receber bolas. A atividade também vai ensinar a fazer as bolinhas caseiras.

HISTÓRIAS

A Semana da Criança começou com a contação de histórias da cantora e arte-educadora Bia Bedran, realizada na última segunda-feira (12). Em “Era uma vez, era uma outra vez, era sempre uma vez”, Bia Bedran narra, canta e interpreta histórias e canções autorais dos seus 35 anos dedicados ao público infantil. Quem não conseguiu acompanhar a transmissão, tem oportunidade de assistir ao vídeo, está disponível no IGTV e no Facebook do Instituto Usiminas.