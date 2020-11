Instituto Usiminas traz atrações para celebrar o Dia Consciência Negra

A programação de novembro do Instituto Usiminas traz atrações especiais alusivas ao mês da Consciência Negra. Nesta sexta-feira (6), o Em Casa com o Instituto Usiminas traz o show virtual “Música com Gilvan de Oliveira”, nas redes sociais do Instituto. Musicalidade, técnica e emoção se unem nesta apresentação, que mostra a riqueza, a beleza e a força da música brasileira feita em Minas Gerais.

No dia 20 de novembro, data em que celebramos anualmente a Consciência Negra, o Instituto Usiminas vai apresentar a Contação de História “Homenagem ao dia da Consciência Negra”, com Fabiana Brasil. No vídeo, a atriz e contadora de histórias traz textos de mitos africanos e literatura negra feminina. As atrações virtuais são exibidas pelo Instragram e Facebook do Instituto Usiminas (@institutousiminas)

Aos domingos, o Circuito Comunidade – Especial Consciência Negra apresenta o show “Irmãos de Fé, com Douglas Netto e Geléia (MG). A programação foi aberta no dia 1º de novembro. A próxima rodada será no domingo (8), das 9h às 11h, pelas Chácaras Oliveira e Fontes/Forquilha.

O programa Em Casa com o Instituto Usiminas tem patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.