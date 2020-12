Ipatinga divulga ações de valorização do Congado do Ipaneminha

Apesar do cenário atípico imposto pelos riscos de contaminação pelo novo coronavírus, várias ações foram realizadas em 2020 pelo Departamento de Cultura e Seção de Patrimônio e Incentivo Cultural da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte Lazer (Semcel), de Ipatinga, para valorização e salvaguarda do Patrimônio Imaterial Congado Nossa Senhora do Rosário, conhecido como Congado do Ipaneminha. A tradicional manifestação cultural, que remonta às origens do município, é registrada e oficialmente reconhecida pelo Decreto Municipal nº 8.490, de 29/11/2016.

Diante da necessidade de isolamento social e outros protocolos sanitários de prevenção da Covid-19, houve mudanças significativas na programação de atividades do grupo. Inevitavelmente, foram suspensos os festejos habituais com a participação dos membros.

No entanto, representantes da Semcel, observam que, “esta realidade trouxe à tona a necessidade de novas estratégias de desenvolvimento e fortalecimento do grupo para que, a partir de retomada pós-crise, haja adoção, apropriação e empoderamento de meios alternativos de recriação de aspectos da manifestação”.

O advento da pandemia chamou a atenção dos gestores, do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Artístico de Ipatinga (Comphai) e dos próprios membros sobre a relevância de alternativas extra presenciais para continuidade e divulgação das atividades. Foram abertas percepções sobre performance, oralidade, a partir do gatilho apresentado pela situação de risco à saúde, tendo em vista o estado de calamidade pública.

Diante desse quadro, as iniciativas empreendidas pela Prefeitura de Ipatinga, via Seção de Incentivo e Patrimônio Cultural, juntamente com o Comphai, foram: Doação de cestas básicas; Vídeos veiculados durante a programação da 14ª Primavera dos Museus; Projetos aprovados na Lei Aldir Blanc Municipal com garantia de subsídio para a manutenção do espaço cultural Clube Dançante Nossa Senhora do Rosário – Sede do Congado do Ipaneminha e a criação de cartilha dos patrimônios culturais de Ipatinga, contemplando o Congado, a Sede e a Igreja do Ipaneminha.

Todas essas ações cumprem as diretrizes estratégicas em cada um dos eixos do Plano de Valorização e Salvaguarda, representando esforços concretos para garantir a preservação do grupo como agente ativo da história local.

Com a disponibilização dos recursos da Lei Aldir Blanc em Ipatinga, a Administração municipal informa que se empenhou para auxiliar o Congado do Ipaneminha na regularização de toda a sua documentação e atualização administrativa, cuidando de seu cadastro cultural nas esferas municipal, estadual e federal.