Jovem Pan FM completa 14 anos no Vale do Aço

A Jovem Pan Ipatinga FM 102,3 que faz parte do grupo que controla a marca Itatiaia no estado, está completando 14 anos de história no Vale do Aço. A emissora é conhecida como a única estação de rádio FM voltada para o público jovem da região. Inaugurada em 2006, o estúdio passou recentemente por uma reforma que o deixou ainda mais moderno.

Mesmo com a pandemia, o rádio permanece como um veículo de comunicação forte, atual e que vem se adaptando aos novos tempos. Três em cada cinco ouvintes escutam rádios todos os dias e mesmo com a modernidade dos smartphones, 81% dos ouvintes ainda acompanham suas estações preferidas pelo radinho comum. Os dados são da pesquisa Inside Radio 2020/Kantar Ibope Media. E esse poder está cada vez mais sendo unido à internet, modernizando e dando um ar tecnológico ao rádio.

Segundo Geny Barreto, gerente da rádio, é com muita satisfação que a jovem Pan Ipatinga completa mais um ano. “Já são 14 anos de uma bela história construída no Vale do Aço. Marcamos a região trazendo músicas de qualidade, entretenimento, promoções e também um Jornalismo de credibilidade, marca do Grupo Jovem Pan e também da Rede Itatiaia, do qual fazemos parte”, declara.

JOVEM PAN IPATINGA

Criada em 18 de outubro de 2006, a Jovem Pan Ipatinga FM 102,3 está completando 14 anos de operações. No ar desde, a JP marca o Vale do Aço com entretenimento de alto nível, com uma rádio jovem, envolvida com seus ouvintes e com o mercado local.