Mostra de Teatro online transmite peças aclamadas

Durante o mês de dezembro e janeiro, quatro peças estarão “em cartaz” pela internet, de forma acessível, todas com tradução para libras. A Mostra tem a chancela do Governo de Minas Gerais, através da Lei de Incentivo à Cultura de MG, e o patrocínio da Usiminas.

A Mostra de Teatro deste ano propõe, trazendo espetáculos com grupos e artistas renomados via transmissão online gratuita. Quem agradece é o público, sedento por ouvir o terceiro sinal e ver a abertura das cortinas.

Na próxima quinta-feira (10), às 20h, acontece a exibição da segunda peça da Mostra, a montagem Tragédia, do grupo Quatroloscinco, com uma versão web exclusiva. Além disso, após a apresentação, haverá um bate-papo com os atores.

TRAGÉDIA

A peça traz uma leitura contemporânea de diversos aspectos da tragédia grega a partir da leitura do clássico “Antígona”, de Sófocles, buscando diálogo com nossas tragédias contemporâneas e com a situação atual do país. Tragédia é o sétimo espetáculo do repertório do Quatroloscinco, estreado em 2019 e concorre a quatro prêmios pelo Copasa/Sinparc, incluindo o de Melhor Espetáculo.

Esta criação coletiva tem direção de Ricardo Alves Jr e conta com a parceria de renomados artistas mineiros na composição de sua equipe como Thálita Motta na direção de arte, Barulhista na trilha sonora e Marina Arthuzzi, Jésus Lataliza e Rodrigo Marçal na iluminação.

A peça será exibida através do link https://bit.ly/youtubemostra, no dia 10 de dezembro, às 20 horas. Após a apresentação, a plateia será brindada com um bate-papo com os atores que pode durar até 30 minutos.