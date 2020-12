Mostra de Teatro traz quatro peças para assistir online

Durante o mês de dezembro e janeiro, quatro peças estarão em cartaz pela internet, de forma acessível, todas com tradução para libras. A Mostra tem patrocínio da Usiminas e apoio do Instituto Usiminas, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.

O teatro é uma arte viva, que demanda a interação entre atores e espectadores, mas durante o período de isolamento social descobrimos que essa troca pode ocorrer em espaços diferentes. É o que a Mostra de Teatro deste ano propõe, trazendo espetáculos com grupos e artistas renomados via transmissão online gratuita.

A primeira atração é “A Bela Adormecida”, Grupo Giramundo, reconhecido mundialmente. O texto foi adaptado por Álvaro Apocalypse a partir do conto de Charles Perrault. Ao longo dos anos, os bonecos foram reformulados e sua versão mais atual encanta crianças e adultos, com uma trilha exclusiva que preserva um pouco da história do teatro mineiro. O espetáculo será transmitido neste sábado (5), às 17h no endereço: https://bit.ly/youtubemostra.

No dia 10 de dezembro, às 20h, a Mostra de Teatro exibirá “Tragédia”, do grupo Quatroloscinco Teatro do Comum, estreado em 2019 que concorre a quatro prêmios pelo Copasa/Sinparc, incluindo o de Melhor Espetáculo. Após a apresentação, a plateia será brindada com um bate-papo com os atores que pode durar até 30 minutos.

No dia 17 de dezembro, a atração será “Doida”, exibida às 20h. Doida é uma visita do espírito de Minas à loucura. Doida é uma montagem intimista, que trará uma rara oportunidade de ver a atriz Teuda Bara com uma proximidade reveladora de sutilezas, poesia e sensibilidade em sua performance.

JANEIRO

Quem fecha a mostra são as atrizes Débora Falabella e Yara de Novaes, no espetáculo “Neste Mundo Louco, Nesta Noite Brilhante”, no dia 24 de janeiro de 2021, às 20h. Após a apresentação, haverá debate ao vivo com o público. O link será divulgado posteriormente.

Serviço:

Dia: 5/12 – 17h

Espetáculo A Bela Adormecida – Grupo Giramundo

https://bit.ly/youtubemostra

Dia: 10/12 – 20h

Espetáculo Tragédia – Quatroloscinco

https://bit.ly/youtubemostra

Dia: 17/12 – 20h

Espetáculo Doida – Teuda Bara

https://bit.ly/youtubemostra

Dia: 24/01 – 19h

Neste Mundo Louco, Nesta Noite Brilhante – Grupo 3 de Teatro