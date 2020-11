Usiminas celebra Dia da Consciência Negra com live especial

Com um repertório composto apenas por músicas de cantores e compositores negros brasileiros e estrangeiros, o show Irmãos de Fé, com Douglas Netto e Geléia, irá marcar a comemoração do Dia da Consciência Negra, na próxima sexta-feira (20). O espetáculo inédito será realizado, a partir das 20h, no palco do Teatro do Centro Cultural Usiminas marcando, também, o encerramento das atrações e debates promovidos durante a Primeira Semana da Diversidade e Inclusão da empresa.

No show, interpretações de sucessos consagrados por artistas como Milton Nascimento, Maurício Tizumba, Natiruts, Luedj Luna, Sergio Pererê, e Caio Caboclo, além de algumas surpresas internacionais e canções autorais da dupla. Douglas Netto e Geléia (Wemerson Rodrigues) vivenciam a música afro-mineira desde jovens. No show, eles prometem celebrar essas influências por meio da seleção especial de canções feita para a ocasião.

A apresentação acontece a partir das 20h, com transmissão no Youtube da Usiminas (youtube.com/usiminasoficial) e no Facebook do Instituto Usiminas (facebook/insitutousiminas).