Aciapi e CDL de Ipatinga celebram geração de empregos

Os novos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério da Economia apontam que, apenas durante o mês de agosto, foram criadas em Ipatinga 561 novas vagas de empregos. Os números do mês são os melhores registrados neste ano e o setor responsável pelo maior volume de contratações é a construção civil, com quase 400 vagas criadas, vindo em seguida o comércio, que abriu quase 150 novos postos de trabalho. Os indicadores medem a diferença entre contratações e demissões.

Para o presidente da Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Ipatinga (Aciapi), Cláudio Zambaldi, esses dados do Caged indicam uma normalização da atividade econômica na cidade, que foi impactada com os efeitos causados pela pandemia da covid-19. “Esse resultado positivo na geração de empregos demonstra uma retomada da economia em Ipatinga e região. Gradativamente vamos normalizando a situação do mercado. Já percebo uma melhora nas vendas no comércio varejista nesses últimos meses, por isso que estou confiante na retomada da economia e na geração de mais empregos para a cidade”, afirmou.

O presidente da CDL de Ipatinga, Alberto Múcio de Almeida Murta, destacou que para contribuir no aquecimento da economia da cidade, as entidades empresariais realizam campanhas em datas comemorativas com o intuito de valorizar o comércio local. “Sempre tivemos esse foco de trabalhar com estratégias para impulsionar as vendas em nossa cidade. Neste ano, mesmo diante dos desafios, mantivemos nossas campanhas nas datas comemorativas, além de oferecer ferramentas tecnológicas para nosso público, como o Ipatinga Shop, uma plataforma de marketplace que facilitou, em muito, a realização das vendas para os consumidores, principalmente neste período de pandemia. Portanto, ficamos contentes com esses novos resultados do Caged de nossa cidade”, ressaltou.

NOVAS EMPRESAS

Outro dado animador é a constituição de novas empresas na cidade. Durante todo o ano de 2020, até o momento, segundo informa a Sala Mineira do Empreendedor, a cidade registrou nada menos que 512 novos empreendimentos.

“Temos de deixar claro que estamos falando do motor do Vale do Aço. Desta forma, esses dados têm reflexo na economia de toda uma região. Ipatinga teve nos últimos dois anos os melhores resultados em se tratando de geração de emprego, um acumulado de quase cinco mil novos postos. Estávamos caminhando para manter essa performance, mas infelizmente a pandemia acabou atrapalhando esses planos. Entretanto, as recentes aferições de desempenho demonstram que a cidade já está novamente avançando.

E mais, a velocidade dos dados comprova que as medidas de enfrentamento da covid-19 adotadas em Ipatinga foram responsáveis por uma retomada segura e consistente, que gerou a confiança em nossos empresários de contratarem novamente. Já a criação de novas empresas é resultado da confiança e agilidade de uma cidade que tem como foco a desburocratização e o desenvolvimento”, destaca o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Ipatinga, Luís Henrique Alves.