Ações da Usiminas fecham em alta na Ibovespa

Esta sexta-feira (16) foi o segundo dia de queda do Índice da Bolsa (Ibovespa). Na divulgação dos resultados de hoje, a CSN apresentou pequena alta no pregão, assim como a Gerdau. No entanto, quem brilhou foi a Usiminas. A siderúrgica mineira obteve a segunda maior alta do dia na B3.

Analistas acompanham com otimismo os bons resultados da Usiminas. Após assumir a gestão da empresa, o presidente da Usiminas, Sérgio Leite, se empenha na otimização dos resultados, modernização tecnológica e redução de custos, o que permitiu a empresa se sobressair durante o impacto causado na economia pela pandemia de Covid-19.