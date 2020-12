Aeroporto do Vale do Aço: chegam os recursos para início da reforma

O Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER–MG) informou, no início da noite de ontem (9), que chegaram os recursos da União para as obras do Aeroporto Regional do Vale do Aço. Já o Estado de Minas Gerais liberou, em uma única parcela, a contrapartida para as reformas da pista e pátio de taxiamento de aeronaves.

A primeira parcela liberada pelo Governo Federal tem o valor de R$2,4 milhões, de acordo com o plano de trabalho apresentado ao Ministério dos Transportes. O DER-MG só aguarda o fim da temporada de chuvas para dar início às obras. O retorno de operações do aeroporto está previsto para junho de 2021.