Associações Comerciais e CDL’s do Vale do Aço realizam Fórum Empresarial online

As Associações Comerciais e as Câmaras de Dirigentes Lojistas (CDL’) de Belo Oriente, Coronel Fabriciano, Ipatinga e Timóteo, promoveram na noite de quinta-feira (29), o Fórum Empresarial online. O evento foi transmitido gratuitamente pela internet e teve como objetivo de discutir as perspectivas econômicas no pós-pandemia. Os interessados podem assistir a transmissão gravada no canal do Youtube da Acicel-CDL.

O fórum contou com a participação do diretor presidente da Usiminas, Sergio Leite; diretor de Operações do Sebrae, Marden Márcio Magalhães; diretor Industrial da Cenibra, Júlio César Torres Ribeiro; e do diretor presidente da Aperam, Frederico Ayres Lima. Na avaliação dos convidados, as expectativas para 2021 são positivas, já que o cenário atual já aponta sinais de recuperação econômica nacionalmente e regionalmente, mesmo diante da pandemia. Eles também citaram as medidas preventivas adotadas dentro de seus complexos industriais, que refletiram de maneira positiva em todo o comércio ao longo desse ano.

DIÁLOGO

A presidente da Acicel-CDL de Coronel Fabriciano, Graziele Nascimento, que foi a mediadora do fórum, destacou que a intenção do evento foi de propor um diálogo com os representantes das indústrias da região do Vale do Aço e com o Sebrae. “Falamos acerca do atual cenário e das perspectivas para esse fim de ano e para o próximo. Agradecemos a presença dos nossos convidados, das intérpretes de Libras, dos presidentes das entidades e de todos que nos acompanharam pela internet”, afirmou.

CERTIFICADO

Em seu discurso, o presidente da Aciapi, Cláudio Zambaldi, ressaltou a importância desse momento em que as entidades puderam conhecer melhor a situação das empresas convidadas e ouvir suas perspectivas de futuro. “Quero aproveitar também e mostrar o certificado de reconhecimento das empresas âncoras da nossa região, que ajudam a movimentar a nossa economia local. Vocês são nossos alicerces e pilares da economia, que somam forças com o comércio”, destacou.

O presidente da CDL de Ipatinga, Alberto Múcio de Almeida, também salientou que nesse evento foi possível tirar o máximo proveito possível. “Essa foi uma oportunidade que nós proporcionamos com o intuito de compartilhar informações bastante importantes para iniciarmos o próximo ano”, detalhou.

HONRA

O presidente da ACE-CDL de Belo Oriente, Edison da Conceição, se sentiu realizado por participar do Fórum Empresarial online. “Como presidente, me sinto honrado em participar desse evento, que vem agregar valor a esse momento que estamos enfrentando e no qual buscamos novos horizontes para uma gestão empresarial”, avaliou.

ESTREITAR LAÇOS

Já o presidente da ACE e CDL de Timóteo, Heine Quintão, reforçou a importância de estreitar cada vez mais os laços com a indústria para que seja possível buscar soluções para o desenvolvimento integrado da região. “Esse foi o primeiro de muitos eventos que pretendemos realizar, pois acreditamos na união de esforços e de objetivos para crescermos juntos”, pontuou.