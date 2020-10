Bito e Nico Baby, em Ipatinga: sob nova direção

Com a missão de vestir bebês e crianças com roupas alegres, confortáveis e de boa qualidade para que se sintam lindas, de acordo com os seus próprios estilos, o empresário Sérgio Moreira, e a corretora de imóveis Natália Vale acabam de adquirir a loja de roupa infantil Bito e Nico Baby no Bairro Cidade Nobre, em Ipatinga. A loja é pioneira no Vale do Aço no segmento de roupa infantil com mais de 10 anos de mercado.

“Adquirimos a marca para continuarmos a fazer parte da história de nossos clientes, assim como eles farão parte da nossa. Cremos que temos o propósito de sermos agentes do legado de amor que é passado de geração em geração” afirma Natália que está à espera do primeiro filho do casal.

“Acreditamos que somos capazes de criar impacto positivo na vida de nossos clientes, pois nossos pilares são: propósito, amor, gerações e encantamento. Mais do que vender produtos de qualidade de grandes marcas do mercado a um preço acessível, tratamos nossos clientes como gostaríamos de sermos tratados. Queremos que eles se sintam em casa” diz Sérgio.

Na loja podem ser encontrados produtos dos mais diversos para o público de zero a oito anos, como enxoval de bebê, mantas, saída de maternidade, body, etc. Lá também são encontradas marcas reconhecidas por sua qualidade e bom gosto como Precoce, LucBoo, Up-Baby, Petit-Cherie, PiuBlu, Biogás, Arte Menor, Noruega, dentre outras.

FIEL ÀS ORIGENS

A bandeira do cedro no balcão denuncia a origem dos proprietários. Sérgio é presidente da Associação Cultural Líbano Brasileira de Minas Gerais e atua também como delegado Regional da Câmara de Comércio Líbano Brasileira. Natália é membro da família libanesa Salmen, onde no Líbano esteve visitando familiares que até então não conhecia.

Sérgio ressalta que irá se basear no “modelo de negócios fenício”, povo antigo do qual os atuais libaneses descendem. O modelo se baseia em valores como sinceridade, justiça e integridade, que eleva o cliente a parceiro de negócios. “Os fenícios eram os maiores comerciantes da antiguidade, conheciam bem os seus clientes, descobrindo quais eram as suas necessidades, onde ambas as partes ficam satisfeitas. Para eles, negociar não era apenas vender um produto, mas, acima de tudo, criar relações comerciais de longo prazo, conquistando assim um cliente para o resto da vida”.

O empresário prossegue salientando que o sucesso comercial do povo fenício se baseava na crença de que a honestidade é a melhor política. “Venham nos visitar e se encantar com nosso atendimento e bom gosto dos nossos produtos”, conclui Moreira.

O casal é fiel às origens libanesas e ao “modelo de negócios fenício”

Serviço:

Loja Bito e Nico Baby

Avenida Carlos Chagas,649, Loja 2, Bairro Cidade Nobre, Ipatinga

Telefone/WhatsApp: 31 98935-8103

Instagram: Bito e Nico Baby Ipatinga https://instagram.com/bitoenicobabyipatinga?igshid=18g51693miqwk

Face: https://www.facebook.com/bitoenicobabyoficial/

Site: https://linktr.ee/bitoenicobaby

(*) Matéria redacional publicitária