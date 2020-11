Black Week aquecerá o comércio do Vale do Aço

A Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Ipatinga (Aciapi) e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Ipatinga, em conjunto com as Associações Comerciais e CDL’s de Coronel Fabriciano, Timóteo e Belo Oriente, irão promover a “Black Week” entre os dias 23 e 28 deste mês. O intuito dessa campanha é, por meio de descontos significativos, alavancar as vendas no fim deste mês, quando será realizada a tradicional Black Friday, no dia 27.

Para o presidente da Aciapi, Cláudio Zambaldi, as expectativas são as melhores possíveis para a semana da Black Friday, que é uma promoção tradicional no Brasil, na qual consumidores aguardam ansiosamente para fazerem suas compras. “Em Ipatinga, Coronel Fabriciano, Timóteo e Belo Oriente teremos mais uma vez uma campanha de integração de forças para a Black Week. Acreditamos que entre os dias 23 e 28 deste mês teremos produtos com descontos reais para que possam realmente atrair o cliente e já servir como um esquenta para o período natalino, que esperamos tanto em 2020”, afirmou.

CUIDADOS

O presidente da CDL de Ipatinga, Alberto Múcio de Almeida Murta, destaca que durante a Black Week os lojistas precisam ficar atentos com certas medidas para não prejudicar a campanha ou desanimar os clientes. “Destaco dois pontos importantes ao aderir à campanha, como cuidado com a propaganda enganosa de produtos e com a divergência de valores divulgados. Essa é uma oportunidade para fortalecer ainda mais a Black Week em nossa região e para que possa continuar sendo realizada nos próximos anos, já que a campanha é essencial para o nosso comércio nesse período do ano, por isso que devemos tomar os cuidados necessários”, ressaltou.

NOTIFICAÇÃO E ADESÃO

Os clientes cadastros no Aciapi CDL App, o aplicativo do comércio de Ipatinga, serão notificados sobre descontos da Black Week que serão ofertados pelas empresas associadas. Já são mais de 26 mil consumidores cadastrados no aplicativo. Já para o lojista aderir à campanha e divulgar a sua promoção, basta preencher o formulário que está no site da Aciapi-CDL (www.aciapi.com.br), ou entrar em contato com o Departamento Comercial pelo telefone 3828-5151. Assim, durante os dias da Black Week, serão divulgadas as ofertas no aplicativo Aciapi CDL App.

PESQUISA

A Aciapi e a CDL de Ipatinga também estão realizando uma Pesquisa de Intenção de Compras para a Black Week. Para participar, faça o download do aplicativo Aciapi CDL App, o aplicativo do comércio de Ipatinga, pelo Google Play ou pela Apple Store, ou acesse o endereço http://aciapicdl.com.br/pesquisa.