Cenibra qualifica empregados por meio de “lives”

Em tempos de pandemia do novo coronavírus, a Cenibra tem se adaptado e realizado seus programas e projetos de forma virtual. Por meio de “lives”, termo em inglês para transmissões ao vivo, a empresa disponibiliza uma programação mensal com conteúdo apropriado de qualidade para os empregados.

Os principais objetivos das “lives” realizadas pela Empresa são: atualizar informações sobre a pandemia, riscos de contaminação e maneiras de prevenção; trabalhar a questão da saúde mental e do equilíbrio emocional; dialogar sobre o home office e a gestão de liderança nesse modelo.

Um dos pontos mais relevantes da transmissão ao vivo é a possibilidade de interação com os usuários. De acordo com Sônia Aparecida Silva, Analista de Recursos Humanos , as “lives” têm sido bem recebidas pelos empregados.

“Os temas são escolhidos de acordo com o programa de desenvolvimento, sendo os temas adequados às necessidades que a pandemia nos trouxe. As lives promovidas pela Universidade Corporativa Cenibra (UCC), por exemplo, têm tido uma excelente adesão e participação dos empregados. No Projeto Cegonha, que oferece orientações sobre os cuidados com a gravidez e o recém-nascido, parto, amamentação e vários outros temas relacionados ao nascimento do bebê, as gestantes participaram online e tiveram a oportunidade de interagir com o palestrante. Foi bem dinâmico e enriquecedor para todos”, contou.

Só na última edição da Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho (Sipat), ocorrida recentemente, a Empresa fez a transmissão ao vivo de cinco palestras, com a participação de profissionais renomados no mercado.

As “lives” e palestras virtuais seguem um cronograma. Elas são disponibilizadas por meio do aplicativo Teams, da Microsoft, e gravadas para acesso posterior dos empregados na plataforma aprender.cenibra.com.br. Ainda segundo Sônia, “esse modelo tem sido desafiador e uma grande oportunidade de inovar e aprender”, destacou.