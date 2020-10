Conselho da Mulher Empreendedora lançará programa ao vivo de capacitação

O Conselho da Mulher Empreendedora da Aciapi-CDL de Ipatinga (Cmeaci) promoverá a partir do próximo mês o programa “Mulheres Empreendedoras 360 Graus”. A estreia está marcada para o dia 5 de novembro, às 21h, pelas mídias sociais.

A presidente do Cmeaci, Marilane Santos, explica que o programa “Mulheres Empreendedoras 360 Graus” será realizado semanalmente, ao vivo, todas as quintas-feiras, às 21h, pela conta do Instagram @conselhodamulheraciapicdl. “Teremos conteúdos focados nos temas de empreendedorismo, liderança, gestão de negócios e dentre outros. Serão conteúdos sempre focados no desenvolvimento pessoal e profissional das mulheres que desejam empreender e assumir posições de destaque nas empresas, em seus negócios ou na sociedade”, afirmou.

Marilane Santos também ressalta que dentre os objetivos do programa estão estimular e apoiar a atuação da mulher empresária e empreendedora. “Por meio desse programa, queremos incentivar as mulheres a iniciarem seus próprios negócios e a acreditarem em seu potencial. Acredito que podemos aprender muito uma com as outras. Por isso, convido cada mulher a participar desse programa”, destacou.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelos números (31) 99390-5996 (Gizele) e (31) 98873-5515 (Marilane).

Confira abaixo a programação:

Novembro

05/11 – Lançamento Oficial – Mulheres Empreendedoras 360º Graus – Autoconhecimento – Sonhos & Propósitos & Metas

12/11 – Organize- se Já! Ferramentas práticas para seu dia a dia.

19/11 – Plano de Negócios – Parte I

26/11 – Plano de Negócios – Parte II – Canvas de Negócios

Dezembro

03/12 – Planejamento e Monitoramento Sistemático – PDCA

10/12 – Produtividade – Métodos práticos para aumentar sua produtividade

17/12 – Características e comportamentos Empreendedores – Entenda como e onde melhorar.