Covid-19: Vale do Aço volta à Onda Vermelha. Comércio adotará cuidados

O Vale do Aço está entre as seis das 14 macrorregiões de Saúde mineiras estão na Onda Vermelha do “Minas Consciente”. Nesta fase do plano do Governo do Estado para retomada segura e gradual da economia, está autorizado apenas o funcionamento de serviços essenciais, como farmácias, padarias e supermercados. O número foi atingido após a regressão do Vale do Aço para a fase mais restritiva do plano, conforme decisão tomada pelo Comitê Extraordinário Covid-19 nesta ontem (9).

A alta de 39% na taxa de incidência do vírus no estado, nos últimos sete dias, foi um dos principais motivos para o retrocesso. O grupo técnico também optou pela regressão da macrorregião Noroeste para a onda amarela, totalizando cinco regiões na fase que permite serviços como academias, salões de beleza e clubes, além do consumo em bares e restaurantes.

Apenas a região Norte avançou, juntando-se ao Triângulo do Norte e ao Triângulo do Sul na onda verde, a mais flexível do plano. As mudanças passam a valer no próximo sábado (12).

NOVOS PROTOCOLOS

Com objetivo de equilibrar segurança sanitária e economia, o Comitê Extraordinário Covid-19 aprovou, nesta quarta-feira (9), novos protocolos para funcionamento do comércio em dezembro, um dos meses mais importantes para o segmento em função do Natal. Conforme sugestão do grupo técnico, o comércio varejista e atacadista, atualmente permitido na onda amarela, poderá funcionar em onda vermelha, desde que o gestor municipal adote medidas adicionais.

Entre os critérios de segurança estão o aumento de fiscalização sobre o uso de máscara, limite de um cliente/consumidor para cada 10 metros quadrados e restrição do horário de funcionamento de bares e restaurantes até às 22h, com proibição do consumo em pé. Os shoppings poderão estender o horário de funcionamento para evitar aglomeração de clientes.