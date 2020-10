DNIT confirma normalidade na duplicação da BR-381

“O título de rodovia da morte será apagado de vez da história da BR-381, se depender do presidente Jair Bolsonaro”, afirma a deputada federal Alê Silva (PSL) que confirma a normalidade da duplicação da via. Ela esteve em videoconferência, ontem (26), com o general Antônio Leite, diretor geral do Dnit; Gustavo Frederico Borges, superintendente regional do Dnit-MG; e Robson Soares, chefe do segmento de obras da BR-381/MG, que asseguraram que os trabalhos continuam em ritmo normal e seguindo o cronograma do projeto de engenharia.

Conforme o general Antônio Leite, o Lote 7 será concluído e entregue na primeira quinzena de novembro deste ano, com a presença do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. Já o Lote 3.1 está em andamento, porém, com os serviços que podem ser executados no período chuvoso. “Assim que as condições climáticas permitirem, os 13 pontos de necessidade de estabilização de talude serão atacados”, afirmou o diretor geral do Dnit.

Ainda com relação ao Lote 3.1, o tráfego será mantido em pista simples, com demandas de serviços da duplicação ainda para 2021. “A área onde desenvolve a BR-381 sofre um trabalho de zootecnia muito intenso. Com isso, foi necessário o aperfeiçoamento do projeto demandando outros trabalhos complementares. É importante esclarecer que as obras não estão paralisadas, de forma alguma”, garante o superintendente regional do Dnit, Gustavo Frederico Borges, desmentindo informações veiculadas no final de semana em portal de notícias no Vale do Aço.

FAKE NEWS

A preocupação da deputada federal Alê Silva é desmentir as fakes news disseminadas por alguns políticos em campanha. “Notícias deturpadas e que têm propósitos políticos e eleitoreiros, provocam desinformação quanto a realidade do andamento das obras de duplicação da BR-381” – afirma a deputada.

“Nós, que somos da base do governo, precisamos estar atentos, para evitar que a oposição ao governo federal se aproveite do momento. A ausência de informações detalhadas por parte do ministério pode criar uma narrativa que essa obra não vai ficar pronta e que as promessas que foram feitas não serão cumpridas.”, ressalta Alê Silva.

Não há interrupção nas obras de duplicação da rodovia