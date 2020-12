Fabriciano antecipa salário de dezembro e presenteia servidores com kits natalinos

A Prefeitura de Coronel Fabriciano paga nesta terça-feira (22), o salário de dezembro ao funcionalismo público municipal. Além do vencimento de dezembro, a administração paga, na mesma data, as férias de janeiro 2021, concluindo assim todos os pagamentos do funcionalismo público deste ano. O valor líquido a ser depositado é R$ 7,6 milhões para 2.906 servidores entre efetivos, contratados e comissionados.

Na semana passada, foi pago, também antecipadamente, a segunda parcela do 13º salário, sendo que a primeira parcela da gratificação natalina foi quitada em julho.

A decisão em antecipar a folha de dezembro e 13º salário integra a política de valorização do funcionalismo público da gestão Novos Tempos. Desde 2017, a atual administração manteve os salários em dia com o pagamento efetuado até o último dia dentro do mês vigente e, no encerramento do atual mandato, decidiu por antecipar o salário e fazer os acertos também antecipadamente.

“É uma forma de reconhecimento ao funcionalismo público pelo esforço e o trabalho prestado ao longo de 2020, que foi um ano bastante difícil para todos, e também ao longo do nosso mandato. A nossa gestão sempre se empenhou para manter o equilíbrio das contas públicas e honrar os compromissos com os servidores. Mesmo num ano atípico, em que a pandemia trouxe grandes dificuldades e fez cair as receitas do município, vamos finalizar o pagamento dos servidores concluído”, resume o prefeito Marcos Vinicius.

A Prefeitura de Fabriciano também presenteou os servidores públicos com kits de natal. O kit deste ano possui uma bolsa térmica com ave temperada chester/bruster, pacote de castanhas, duas sobremesas e um suco de frutas de 1 litro. A aquisição dos produtos foi realizada com recursos próprios, por meio de licitação por menor preço, num investimento de R$ 217 mil. A empresa vencedora foi Super Comercial Bela Vista, de Itabira.

A entrega foi realizada nos dias 16 e 17 de dezembro, em quatro locais: Centro Administrativo, no Bom Jesus; sede da Secretaria de Obras, no Giovaninni; UPA 24 Horas, Silvio Pereira II e no Salão Paroquial, no Centro. A entrega seguiu todos os protocolos de segurança e prevenção à Covid-19, incluindo o uso obrigatório de máscaras.

PONTO FACULTATIVO

Em virtude do feriado de Natal e Ano Novo, o expediente na Prefeitura de Coronel Fabriciano será diferenciado. Nos dias 24 e 31 de dezembro de 2020 será ponto facultativo nas repartições públicas. Dias 25 de dezembro e 1º de janeiro são feriados nacionais. Nesses dias, vão funcionar os serviços essenciais com a vigilância patrimonial, UPA 24 Horas, Hospital Dr. José Maria Morais e o cemitério. O serviço de coleta de lixo – executado pela empresa Vina – vai funcionar normalmente todos os dias, exceto na sexta-feira de Natal, (25) e Ano Novo (1º).