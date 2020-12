Fabriciano antecipa segunda parcela do 13º salário

A Prefeitura de Coronel Fabriciano paga nesta sexta-feira (11), a segunda parcela do 13º salário aos servidores municipais. A parcela equivale a 50% do 13° salário, já com os descontos de impostos e pagamento de extras num valor líquido de R$ 2,6 milhões. O valor será depositado em conta para 2.786 servidores da ativa. A primeira parcela foi paga em julho.

Também nesta sexta-feira, será pago a segunda parcela do benefício para 685 servidores aposentados, pensionistas e servidores inativos, num valor líquido é de R$ 605 mil a ser creditado na conta. A folha será quitada pelo Prevcel – Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Coronel Fabriciano –, que a acompanha o calendário de pagamentos da Prefeitura.

A decisão em antecipar o benefício integra a política de valorização do funcionalismo público da gestão Novos Tempos. Nos últimos quatros anos, atual administração quita o benefício antecipadamente. Todos os servidores efetivos, comissionados e contratados e também os inativos e aposentados pelo Prevcel serão beneficiados com a medida. Somadas as folhas da Prefeitura e Prevcel, o pagamento do benefício vai injetar mais de R$ 3,2 milhões na economia da cidade, que tem o comércio como base da economia.

“Desde o início do mandato, em 2017, a nossa gestão segue empenhada em manter o equilíbrio das contas públicas e honrar os compromissos com os servidores, mesmo neste ano atípico devido a pandemia em que tivemos queda na arrecadação do município. A antecipação é uma forma de valorização dos funcionários, possibilitando que ele se organize para as compras de fim de ano e assim, movimentar o comércio da cidade”, comenta o prefeito Marcos Vinicius.

Por lei, o pagamento da primeira parcela do 13º salário deve ser feito no dia 20 de novembro, e a segunda, no dia 20 de dezembro. A atual gestão também mantém os salários em dia com o pagamento efetuado até o último dia dentro do mês vigente.