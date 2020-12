Feira Natalina começa a funcionar a partir desta terça em Ipatinga

Em uma reunião na tarde desta segunda-feira (30), entre a Associação dos Feirantes de Ipatinga e o Poder Executivo municipal ficaram definidos os critérios para o funcionamento da tradicional feira natalina, que este ano retorna para a Praça 1° de Maio. O encontro aconteceu na sala de reuniões, no 4° andar do prédio sede, entre o prefeito Nardyello Rocha, técnicos da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma) e representantes da feira.

O ponto de encontro para venda de calçados, roupas, bijuterias e ferramentas em geral, que acontece anualmente no centro da cidade, desde 1994, no mês de dezembro, irá funcionar a partir desta terça-feira (1°), inicialmente de 8h às 18h, e vai até o dia 31 de dezembro. Posteriormente, os feirantes deverão seguir o horário especial a ser estabelecido pelas entidades representativas do comércio para as vendas na região central neste período.

No ano passado, a feira contou com 41 barracas. Este ano, serão 36 à disposição do público para as compras de fim de ano. “O que nós pedimos é que os comerciantes e demais trabalhadores observem os cuidados sanitários, em virtude da pandemia da Covid-19. Eles devem fazer uso da máscara de forma correta e disponibilizar álcool em gel para os clientes”, ponderou o chefe do executivo municipal.