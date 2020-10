Fernando Mazzoni assume nova Gerência-Geral da Usiminas Mecânica

A Usiminas anunciou nesta quinta-feira (15), o nome do engenheiro mecânico Fernando Mazzoni para assumir a liderança das operações da Usiminas Mecânica. A companhia havia anunciado no último mês de junho uma reestruturação das operações de sua subsidiária, que irá manter apenas as atividades relacionadas à prestação de serviços para a Usiminas e suas controladas.



Com mais de 20 anos de atuação na Usiminas, especialmente nas áreas de manutenção e de laminação a quente, Mazzoni assume agora a Gerência-Geral da Usiminas Mecânica com o desafio de aumentar a sinergia com as empresas Usiminas, priorizando serviços de montagem e manutenção.