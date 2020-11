Fiemg e Sebrae promovem curso online “Gestão do Tempo, Foco e Produtividade”

A Fiemg Regional Vale do Aço, em parceria com o Sebrae Minas, promove nos dias 18 e 19 deste mês, das 14h às 17h, o curso online “Gestão do Tempo, Foco e Produtividade”. Interessados poderão se inscrever pelo sympla através do link https://www.sympla.com.br/capacitacao-gestao-do-tempo-foco-e-produtividade__1036037

De acordo com o analista de relações empresariais da Fiemg, Luiz Sérgio Martins Júnior, o curso visa melhorar o desempenho profissional, aumentando a produtividade, além de focar as prioridades de forma eficaz, através do melhor uso do tempo.

O valor do investimento é R$100 para associados à FIEMG e R$150 não associados.

Mais informações pelo telefone 3822-1414 ou email regional-va@fiemg.com.br.