Fiemg promove 3ª edição do Conecta Vale do Aço

Em um formato 100% online e gratuito, acontecerá dos dias 9 a 12 de novembro, das 16h às 17h, a 3ª edição do Conecta Vale do Aço; este ano com o tema “Conexões com o futuro”.

O Conecta é promovido pelo grupo técnico de Recursos Humanos do Conselho Estratégico da Fiemg Regional Vale do Aço, formado pela Fiemg e indústrias âncoras: ArcelorMittal João Monlevade, Aperam, Cenibra, Usiminas e objetiva a troca de conhecimento relacionado a Pessoas, Saúde, Segurança, Manutenção e Gestão Hídrica. Este ano a iniciativa conta com a parceria da Fundação São Francisco Xavier.

“O evento vem em um formato adaptado a nova realidade, mas com um cuidado muito grande para mantermos a qualidade dos conteúdos que serão abordados”, justifica Vanessa Júnia Teixeira, Gerente Corporativa de Treinamento, Desenvolvimento e Recrutamento da Usiminas.

“2020 tem sido um ano de grandes desafios, e é necessário esse momento para discutirmos os diversos aspectos que envolvem as organizações, com foco no impacto nas nossas pessoas”, conclui.

Na programação palestras, painéis e mesas redondas que discutirão temas como: Liderança do futuro; Uso de ferramentas para a indústria 4.0 na manutenção; A importância das conexões público-privada para avanços na gestão hídrica e “Cenários futuros da indústria no pós-normal.

Interessados poderão acompanhar toda a programação pelo canal oficial da Fiemg através do youtube.

Mais informações pelo telefone 3822-1414 ou email regional-va@fiemg.com.br