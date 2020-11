FSFX participa do “Conecta Vale do Aço”

O diretor administrativo e financeiro da Fundação São Francisco Xavier (FSFX), Romolo Gonçalves de Paula, é um dos participantes especiais da mesa redonda “Cenários futuros das organizações no pós-normal” da terceira edição do Conecta Vale do Aço. A apresentação será nesta quinta-feira (12), a partir das 16h.

O evento, online e gratuito, acontece nos dias 9 a 12 de novembro, das 16h às 17h, e tem como objetivo a troca de conhecimento relacionado a Pessoas, Saúde, Segurança, Manutenção e Gestão Híbrida.

Estão previstos palestras e debates entre conceituados profissionais e instituições reconhecidas no Vale do Aço. Romolo participa na próxima quinta-feira (12), do bate papo referente ao “Cenários futuros das organizações no pós-normal” e contribuirá com informações importantes sobre mercado de trabalho e economia, as novas formas de trabalho e tendências da educação, importância da valorização do colaborador, dos cuidados com a saúde e de uma comunicação assertiva.

Interessados podem acompanhar a programação pelo canal oficial da Fiemg através do Youtube.

Braço social da Usiminas nas áreas da saúde e educação, a Fundação São Francisco Xavier administra cinco unidades hospitalares: sendo duas em Ipatinga, uma em Itabira, uma em Cubatão na Baixada Santista e, mais recentemente, assumiu a gestão do Hospital e Maternidade Vital Brazil, em Timóteo.

Além dos hospitais, a FSFX também possui outras quatro unidades de negócio: o Colégio São Francisco Xavier, a operadora de planos de saúde Usisaúde, o Centro de Odontologia Integrada e o Serviço de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente – Vita.