Horário Especial de Natal é unificado no Vale do Aço

O funcionamento ampliado do comércio de Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo, nas vésperas do Natal, terá início no próximo dia 19 (sábado). Após as assinaturas de convenções coletivas de trabalho entre os representantes dos empregados e patrões, ficou definido que o Horário Especial para a principal data comemorativa do ano será unificado nas três principais cidades da região. No sábado (19), as lojas funcionarão das 9h às 17h, enquanto no domingo (20), têm autorização para abrir as portas das 9h às 13h. Segunda, terça e quarta-feira, dias 21, 22 e 23, as empresas cumprirão o expediente das 9h às 21h.

“São 14 horas a mais com as nossas lojas de portas abertas nas vésperas do Natal. Será importante para que possamos atender nossos clientes com mais calma, mas também para não ferir o princípio da não aglomeração tão recomendado em tempos de pandemia, pois, com mais tempo das empresas funcionando, os consumidores não irão no mesmo horário às ruas”, reforça José Maria Facundes, presidente do Sindicato do Comércio Varejista e Atacadista de Bens e Serviços (Sindcomércio) do Vale do Aço.

O dirigente sindical comemorou a unificação do horário. “Lutamos nas mesas de negociação para que as três principais cidades da região estivessem abertas até mais tarde nas vésperas do Natal e com o mesmo funcionamento estendido. Houve bom senso dos sindicatos laborais e esta unificação vai facilitar a vida de muita gente”, afirma José Maria Facundes. “Mas, claro, mais uma vez a gente repete: a pandemia não acabou. Use sempre a máscara corretamente para que todos estejam protegidos. Higienize as mãos, evite aglomerações. A luta contra esta terrível doença continua. É importante que cada um faça sua parte”, recomendou o dirigente sindical.

Ofícios informando sobre o Horário Especial foram encaminhados pelo Sindcomércio às polícias Militar e Civil da região, às unidades do Corpo de Bombeiros, bem como às prefeituras e empresas de ônibus.

TRABALHO NO DOMINGO

O lojista que optar por usar a mão de obra de seu empregado no domingo (20), das 9h às 13h, terá que protocolar, no sindicato que representa os seus empregados, até a próxima quarta-feira (16), a relação dos funcionários escalados para trabalhar. O Sindcomércio Vale do Aço informa que a abertura no domingo é facultativa, pois a empresa pode optar por não funcionar no dia 20 e ainda cumprir normalmente o restante do Horário Especial, com as devidas compensações.

FOLGAS

Na quinta-feira (24/12), o comércio de Ipatinga, Fabriciano e Timóteo funcionará das 9h às 18h. A compensação das horas a mais trabalhadas no Horário Especial acontece no dia 02 de janeiro (sábado), quando o comércio estará de portas fechadas, e nos três últimos dias de Carnaval (15, 16 e 17/02), ocasião em que as empresas também não terão autorização para abrir. “Há alguns anos, perdíamos essas horas ‘da folia’, pois, em qualquer hipótese, ninguém abria as portas no Carnaval. Agora, temos conseguido inseri-las na CCT de Natal, uma conquista para o empresariado da região”, revela o presidente do sindicato.

O Horário Especial é destinado às chamadas “lojas de rua” e não inclui, por exemplo, supermercados e estabelecimentos do setor, materiais de construção, autopeças, lojas de doce e balas, entre outras. Mais informações sobre a Convenção Coletiva de Trabalho que trata sobre o Horário Especial para Coronel Fabriciano e Timóteo estão disponíveis em www.sindcomerciova.com.br