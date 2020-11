Inscrições abertas para o “Desafio Recomece Vale do Aço”

Atento à necessidade de um novo cenário de desenvolvimento para o pós-pandemia na região do Vale do Aço, o Sebrae Minas, com apoio da Vale e execução da Origem By Darwin, realiza a partir de dezembro o Desafio Recomece Vale do Aço. As inscrições já estão abertas e se encerram no dia 22 de novembro.

O programa é totalmente gratuito e visa a estimular o empreendedorismo, a criatividade e a inovação, com o objetivo de fomentar a retomada da economia e a competitividade dos negócios no Vale do Aço. A iniciativa propõe que times selecionados desenvolvam soluções para os principais desafios da região, decorrentes dos impactos gerados pela pandemia.

Para a analista do Sebrae Minas Vanessa Silva, o projeto tem um papel central na estratégia de inovação do Sebrae Minas.

“Buscamos alternativas para desenvolver a economia local, despertar comportamentos empreendedores na população, e instigar o interesse dos mesmos para temática de inovação. O programa visa estimulá-los a resolver problemas por meio de soluções criativas, além de oferecer a oportunidade de participar de uma ação de aceleração, que visa a transformar ideias em negócio”, ressalta a analista.

Podem se inscrever como equipes: alunos, potenciais empreendedores e micro e pequenas empresas de todo o território nacional, sendo que 70% das vagas serão destinadas a equipes mineiras residentes na região do Vale do Aço. Ao longo da jornada, com duração de quatro meses, as equipes selecionadas irão participar de capacitações em workshops, mentorias e acompanhamentos, além do networking com outros empreendedores.

A organização do programa irá selecionar até 15 times, que irão participar das etapas de modelagem e aceleração de negócios. O desafio tem previsão de início no dia 7 de dezembro e encerramento em abril de 2021, em Ipatinga, onde será realizado o evento Demoday.

Para o gerente de Relações Institucionais da Vale José Lúcio soares, iniciativas como o Desafio Recomece Vale do Aço contribuem para o desenvolvimento da sociedade diante das dificuldades impostas pela pandemia.

“A Vale apoia esta e diversas frentes de fomento à inovação. Ciente de sua responsabilidade socioeconômica, a empresa adotou padrões de segurança de nível mundial no enfrentamento da Covid-19 e contribuiu com o país por meio de doações, ações de apoio a fornecedores locais, artistas e comunidades vizinhas às operações, entre outras ações”, diz José Lúcio Soares.

DESAFIOS E SELEÇÃO

Para se integrar ao programa, os modelos de negócio ou a tecnologia devem estar enquadrados dentro dos seguintes desafios:

– Recuperação financeira das micro e pequenas empresas

– Gestão de renda para os setores de turismo ou cultura

– Soluções para a educação pública

O processo de candidatura das equipes levará em consideração alguns critérios para análise: capacidade empreendedora, impacto da solução para atendimento aos desafios propostos, modelo de negócio, grau de inovação do projeto, viabilidade técnica, dentre outras especificações previstas no regulamento.

Serviço:

Desafio Recomece Vale do Aço (gratuito)

Inscrições: até 22/11/2020

Anúncio das equipes aprovadas: 02/12/2020

Início do programa: 07/12/2020

Encerramento do programa: abril/2021

Inscrições: https://origem.io/recomece/