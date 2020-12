Paraíso abre processo seletivo para contratação temporária

A Prefeitura de Santana do Paraíso abrirá, a partir das 10h do dia 1º de fevereiro do próximo ano, as inscrições do processo seletivo para contratação temporária de vagas existentes do quadro de pessoal. Serão oferecidas mais de 70 vagas para os níveis médio, técnico e superior.

As inscrições deverão ser feitas pela internet (http://www.gestaoconcurso.com.br/site/processo_seletivo.aspx) até o dia 5 de março de 2021. Os salários variam entre R$ 1.400 e R$ 14.699, para a carga horária de 20h e 40h semanais.

A taxa de inscrição varia de R$ 60 e R$ 150. O processo seletivo será realizado por meio de prova, que está prevista para ser aplicada no dia 11 de abril de 2021.

O edital está disponível no site da Prefeitura de Santana do Paraíso, na área de download.