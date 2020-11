Pré-Black Friday já traz boa movimentação ao comércio do Vale do Aço

Aguardada com ansiedade por consumidores de toda a região do Vale do Aço, a Black Friday acontece no próximo 27 de novembro, sexta-feira, dia em que produtos ganharão generosos descontos em boa parte das lojas de Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo. No entanto, conforme levantamento feito pelo Sindicato do Comércio Varejista e Atacadista de Bens e Serviços (Sindcomércio) do Vale do Aço, as empresas não só já estão com decoração temática para a data especial como também anteciparam as promoções para quem quer pagar pouco e garantir boas compras.

“A pandemia nos impôs um cenário diferente em 2020: muitos empresários adiantaram suas ações promocionais da Black Friday para evitar aglomerações e garantir a segurança dos consumidores”, observa o presidente da entidade patronal, José Maria Facundes. Também segundo ele, nos próximos dias estarão mais movimentados, sobretudo, os segmentos de roupas, calçados, móveis e eletrodomésticos, além de lojas de eletroeletrônicos, perfumaria e cosméticos.

“Estamos em um mês de promoções, que estarão mais acentuadas na semana que vem. O que notamos é que muita gente, principalmente aquelas pessoas mais seguras e que não abrem mão de pagar menos, farão compras nesta Black Friday para já garantir o presente de Natal para o ente querido. Então, a data será um importante termômetro para o Natal. ”, revela Facundes, que reforça: “É comum o consumidor aproveitar essas promoções agora, comprar o presente e guardá-lo para entregar lá na noite do dia 24 de dezembro.”

DICAS

De acordo com o Sindcomércio Vale do Aço, as ações que envolvem a Black Friday devem ser planejadas, pois o comerciante não deve estipular descontos aleatórios. É preciso analisar custos, margens e artigos com maior e menor procura. A entidade esclarece que a data também é muito importante para que o empresário faça girar seu estoque, deixando para o Natal somente as novidades e lançamentos.

O Sindcomércio repudia a prática de “maquiar” descontos e reforça que as ofertas que não sejam verdadeiras só mancharão a reputação da empresa. “A Black Friday surgiu nos Estados Unidos e, no Brasil, tem sido uma ótima oportunidade para alavancar as vendas fora de períodos que tradicionalmente já são bons para o comércio, como Dia das Mães e Natal. Então, a nossa orientação é escolher um item de alto valor agregado ou muito desejado, abaixando consideravelmente o seu preço. E será este produto que chamará atenção para a loja”, analisa Facundes.

HISTÓRIA

Conhecida como Black Friday (Sexta-feira Negra, em inglês), o dia em que é inaugurada a temporada de compras para o Natal com significativas promoções nos mais variados segmentos do comércio. A iniciativa, que surgiu nos Estados Unidos, foi realizada pela primeira vez no Brasil em 2011, totalmente online. Com os bons resultados, as lojas físicas aderiram à ideia.